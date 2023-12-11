Как закаляться без вреда для здоровья? Рассказываем о важных нюансах процедуры

Минус в плюс. За окном морозный декабрь, а столичным моржам и море по колено. Для них низкая температура – самый подходящий повод устроить заплыв в ледяной воде и начать процедуры закаливания.

Нельзя закаляться в период обострения хронических болезней или воспалений в организме. Закаливание следует проводить после физических упражнений, а новичкам надо подходить к делу с осторожностью и увеличивать длительность процедур постепенно.

Дмитрий Костенко, участник клуба «Моржи столицы»:

Окунаться по правилам надо всегда парой, чтобы была страховка. Нельзя прыгать, нельзя резко заходить в воду, это должно быть коллективное движение, поэтому если кто-то хочет оздоравливаться, то обращайтесь к нам. Мы с удовольствием примем вас в свои ряды.