В Минске планируют сократить сроки отключения горячей воды

В Минске сокращают сроки планового отключения горячей воды. В текущем сезоне коммунальные службы планируют закрывать все вопросы за 9 с половиной суток. Это значительно меньше официального норматива в 13 дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Секрет оперативности – в новых технических решениях. Параллельно в столице идет масштабная реконструкция. За год планируют обновить 55 километров теплосетей.
Андрей Вирочкин, директор ГП «Минсккоммунтеплосеть»:
Мы приняли ряд технических решений, которые позволят нам не отключать наших потребителей при переврезке. Это установка дополнительной запорной арматуры. На сегодняшний день мы подрабатываем вопросы возможности выполнения работ вообще без отключения. Такие технологии есть. И пробуем их применение на наших объектах.
Также на предприятии «Минсккоммунтеплосеть» планируют создать собственное строительное подразделение. Оно возьмет на себя основной объем реконструкции и модернизации, что позволит выполнять ключевые задачи своими силами, без привлечения сторонних подрядчиков.