В Минске планируют сократить сроки отключения горячей воды

В Минске сокращают сроки планового отключения горячей воды. В текущем сезоне коммунальные службы планируют закрывать все вопросы за 9 с половиной суток. Это значительно меньше официального норматива в 13 дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Секрет оперативности – в новых технических решениях. Параллельно в столице идет масштабная реконструкция. За год планируют обновить 55 километров теплосетей.