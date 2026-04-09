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Беларусь ратифицировала соглашение с Мьянмой об устранении двойного налогообложения

09 апреля 2026 16:56
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Во внешней политике Беларусь делает ставку на принцип «опорных точек» в самых разных регионах планеты, выстраивая работу на равных. Сегодня, 9 апреля, нашей страной ратифицировано соглашение с Мьянмой об устранении двойного налогообложения. Президент подписал соответствующий закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь ратифицировала соглашение с Мьянмой об устранении двойного налогообложения-2

Мьянма – давний партнер Беларуси в Юго-Восточной Азии. Стратегические договоренности и интерес к совместным проектам был подтвержден во время официального визита Александра Лукашенко в Мьянму, который состоялся минувшей осенью.

Сейчас же по поручению главы государства в Мьянме находится председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Игорь Сергеенко примет участие в торжественной церемонии инаугурации Президента. Мин Аун Хлайн был избран на пост на минувшей неделе.

Визит белорусской делегации начался с посещения мемориала павшим военнослужащим и мирным гражданам, героически погибшим в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Мьянмы. Игорь Сергеенко оставил запись в книге почетных гостей и возложил цветы.

Председатель Палаты представителей примет участие в инаугурации Президента Мьянмы.

# Беларусь-Мьянма # Александр Лукашенко

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