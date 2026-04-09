В 2026 году в Минской области построят 15 МТК
Строительство современных МТК и новые технологии в животноводстве – основа экономического роста регионов. В 2026 году в Минской области появятся 15 комплексов. Об этом заявил Алексей Кушнаренко на выездном совещании в Червенском районе с участием председателей Столбцовского, Копыльского и Вилейского районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сегодня там ведется строительство крупных животноводческих объектов. Участники ознакомились с работой хозяйства «Червенский райгросервис» и новым комплексом, который рассчитан на 800 коров. Здесь планируют получать семь тысяч литров молока в год.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Достигли для себя такого знакового показателя в виде среднего удоя молока на одну корову в 20 литров. При этом имеем привесы свыше 730 грамм. Есть пятилетняя программа развития, которая позволяет выйти нам на более высокие показатели. Мы уделяем большое внимание вопросам сохранности скота и уже приступили к строительству 111 профилакториев для телят.
Особый акцент сделали на цифровые технологии в сфере АПК. На молочно-товарном комплексе запущен новый проект, связанный с видеоаналитикой. Здесь установили 27 камер.
Александр Позняк, начальник управления РУП электросвязи «Белтелеком»:
Есть аналитика, которая позволяет детектировать движение в зоне. Этим модулем можно отслеживать процесс и время кормления, время осуществления удоя коров. Все эти функции позволяет увидеть камера. Соответственно, аналитика позволяет это показать быстрее, чем просто просматривать видеоряд.
Также на совещании обсудили ход весенних полевых работ в Минской области.