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В 2026 году в Минской области построят 15 МТК

09 апреля 2026 14:01
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Строительство современных МТК и новые технологии в животноводстве – основа экономического роста регионов. В 2026 году в Минской области появятся 15 комплексов. Об этом заявил Алексей Кушнаренко на выездном совещании в Червенском районе с участием председателей Столбцовского, Копыльского и Вилейского районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2026 году в Минской области построят 15 МТК-2

Сегодня там ведется строительство крупных животноводческих объектов. Участники ознакомились с работой хозяйства «Червенский райгросервис» и новым комплексом, который рассчитан на 800 коров. Здесь планируют получать семь тысяч литров молока в год.

В 2026 году в Минской области построят 15 МТК-4

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Достигли для себя такого знакового показателя в виде среднего удоя молока на одну корову в 20 литров. При этом имеем привесы свыше 730 грамм. Есть пятилетняя программа развития, которая позволяет выйти нам на более высокие показатели. Мы уделяем большое внимание вопросам сохранности скота и уже приступили к строительству 111 профилакториев для телят.

Особый акцент сделали на цифровые технологии в сфере АПК. На молочно-товарном комплексе запущен новый проект, связанный с видеоаналитикой. Здесь установили 27 камер.

В 2026 году в Минской области построят 15 МТК-6

Александр Позняк, начальник управления РУП электросвязи «Белтелеком»:
Есть аналитика, которая позволяет детектировать движение в зоне. Этим модулем можно отслеживать процесс и время кормления, время осуществления удоя коров. Все эти функции позволяет увидеть камера. Соответственно, аналитика позволяет это показать быстрее, чем просто просматривать видеоряд.

Также на совещании обсудили ход весенних полевых работ в Минской области.

# Сельское хозяйство # Алексей Кушнаренко

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