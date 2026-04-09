В 2026 году в Минской области построят 15 МТК

Строительство современных МТК и новые технологии в животноводстве – основа экономического роста регионов. В 2026 году в Минской области появятся 15 комплексов. Об этом заявил Алексей Кушнаренко на выездном совещании в Червенском районе с участием председателей Столбцовского, Копыльского и Вилейского районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня там ведется строительство крупных животноводческих объектов. Участники ознакомились с работой хозяйства «Червенский райгросервис» и новым комплексом, который рассчитан на 800 коров. Здесь планируют получать семь тысяч литров молока в год.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Достигли для себя такого знакового показателя в виде среднего удоя молока на одну корову в 20 литров. При этом имеем привесы свыше 730 грамм. Есть пятилетняя программа развития, которая позволяет выйти нам на более высокие показатели. Мы уделяем большое внимание вопросам сохранности скота и уже приступили к строительству 111 профилакториев для телят.

Особый акцент сделали на цифровые технологии в сфере АПК. На молочно-товарном комплексе запущен новый проект, связанный с видеоаналитикой. Здесь установили 27 камер.