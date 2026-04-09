Лукашенко: Оршанский район – это ведущий район, и внимания будет еще больше

Александр Лукашенко 9 апреля принял ряд кадровых решений. Изменения коснулись руководящих должностей в системе госуправления, регионах и дипломатическом корпусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В день принятия кадровых решений в накопителе Дворца Независимости всегда тихо. Сколько бы кандидатов на должности ни было, какого бы ранга они ни были – все сосредоточены на ожидании предстоящего собеседования на высшем уровне. Сегодня среди приглашенных были действующий член правительства, руководители предприятий и представители местной вертикали. Чьи-то лица вам знакомы больше, чьи-то меньше, но щепетильность в подходе к назначению их на новые позиции у Первого лица едина. Доброе утро стало напряженнее, когда глава государства стал задавать разные вопросы тем, кто решил сменить должность. Большинство перемещаются в границах Витебской области. Вполне ожидаемо. Северным регионам два месяца руководит новый губернатор. Так что команда меняется, это логично. Но не перестановки ли это ради перестановок?

Например, Максим Бакуров возглавлял Оршанский мясокомбинат. Притом решение его назначения принималось Президентом прямо в поле. Максим Бакуров вспоминает судьбоносный визит Лукашенко в Оршу. Спустя несколько лет он рекомендуется на должность председателя исполнительного комитета в Глубокский район. В чем подвох? Не в том ли, что Оршанский мясокомбинат перешел под крыло агрокомбината «Дзержинский»?

На сегодняшний день Оршанский мясокомбинат является лидером в республике по производству консервов и детского питания. А колбасный мы планировали перепрофилировать, и я уже сделал проект под новое производство консервов для собак и кошек.

– А чего не нравится Лукьянову?

– Не в том дело, Александр Григорьевич, я с Лукьяновым даже не разговаривал, со мной не разговаривал никто.

– Он 5 лет отработал директором и, пообщавшись с новым губернатором, попросился на работу.

– Ну ради бога, посмотрим. Ты знаешь район, прекрасно знаешь, что надо делать. В Глубоком куча проблем, вопросов. Я только это приветствую, но чтобы не получилась чехарда очередная у нас.

– Товарищ Президент, с учетом его опыта в Орше. И в Глубоком есть предприятия похожего профиля.

– Хорошо, я осенью должен в Глубоком побывать. И посмотрим, что до осени будет сделано.

И это не единственное изменение в Оршанском сегодня. Леонид Мойжик покидает пост директора инструментального завода и возглавляет район. У Президента вопрос. С чего вдруг решили поменять предыдущего руководителя? И где он будет работать? Ответа Александр Лукашенко добился не сразу. – Мороз, что он не тянет, в чем?

– Не могу сказать. Давать оценку, если честно. По комбинату могу рассказать.

– А, вы Мороза не знаете?

– Я знаю Мороза, и с ним плотно работали, но как бы оценку...

– Нет, если я у вас требую оценку, вы что мудрите? Если она у вас есть, говорите. Если вы не знаете, скажите, что не знаете.

– Ну человек работает, по-моему, получается. Ничего плохого я сказать не могу.

– А вы знаете его?

– Конечно. Знаком с ним, работаем плотно, не скажу, что это его личная вина. Просто какие-то общие ожидания. Наверное, хотелось бы получить более высокий эффект уже на сегодняшний день.

– Если там нет результата от предприятий этих, так вот один из директоров, которого вы рекомендуете на такой район, как это понимать?

– Он свое предприятие вывел на более-менее нормальный уровень. Еще не достигнуты показатели.

– Так вы вот у него спросите. Я же понимаю, прежде всего директор отвечает за предприятия промышленные. И он виноват. И там, насколько я понимаю, больше предприятие не Мороза, а больше Турчина и Крутого.

– Республиканская собственность и коммунальная, и частные сильные предприятия, в том числе в промышленности, с которыми нужно работать. Нужен промышленник в этот район.

– Вы считаете, что он человек не потерянный, может работать?

– Абсолютно. Мы ему подберем работу. Подбираем.

– Значит, его надо где-то использовать на работе. Без всяких обид и так далее. Чтобы он понимал, что мы ищем туда промышленника, а не убираем человека, не снимаем его с работы, чтобы не было никакой чехарды. Надо более глубоко изучать эти вопросы.

– Что касается Оршанского района, внимания к нему меньше не станет. Новый руководитель может не надеяться. Напротив, его же решили сделать образцовым. Так что придется соответствовать. Что касается Оршанского района, внимания к нему меньше не станет. Новый руководитель может не надеяться. Напротив, его же решили сделать образцовым. Так что придется соответствовать.