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Лукашенко: Оршанский район – это ведущий район, и внимания будет еще больше

09 апреля 2026 16:33
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Александр Лукашенко 9 апреля принял ряд кадровых решений. Изменения коснулись руководящих должностей в системе госуправления, регионах и дипломатическом корпусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Оршанский район – это ведущий район, и внимания будет еще больше-2

В день принятия кадровых решений в накопителе Дворца Независимости всегда тихо. Сколько бы кандидатов на должности ни было, какого бы ранга они ни были – все сосредоточены на ожидании предстоящего собеседования на высшем уровне. 

Сегодня среди приглашенных были действующий член правительства, руководители предприятий и представители местной вертикали. Чьи-то лица вам знакомы больше, чьи-то меньше, но щепетильность в подходе к назначению их на новые позиции у Первого лица едина. 

Доброе утро стало напряженнее, когда глава государства стал задавать разные вопросы тем, кто решил сменить должность. Большинство перемещаются в границах Витебской области. Вполне ожидаемо. Северным регионам два месяца руководит новый губернатор. Так что команда меняется, это логично. Но не перестановки ли это ради перестановок?

Лукашенко: Оршанский район – это ведущий район, и внимания будет еще больше-4

Например, Максим Бакуров возглавлял Оршанский мясокомбинат. Притом решение его назначения принималось Президентом прямо в поле.

Максим Бакуров вспоминает судьбоносный визит Лукашенко в Оршу.

Спустя несколько лет он рекомендуется на должность председателя исполнительного комитета в Глубокский район. В чем подвох? Не в том ли, что Оршанский мясокомбинат перешел под крыло агрокомбината «Дзержинский»?

Лукашенко: Оршанский район – это ведущий район, и внимания будет еще больше-6

На сегодняшний день Оршанский мясокомбинат является лидером в республике по производству консервов и детского питания. А колбасный мы планировали перепрофилировать, и я уже сделал проект под новое производство консервов для собак и кошек.
– А чего не нравится Лукьянову?
– Не в том дело, Александр Григорьевич, я с Лукьяновым даже не разговаривал, со мной не разговаривал никто.

Лукашенко: Оршанский район – это ведущий район, и внимания будет еще больше-8

– Он 5 лет отработал директором и, пообщавшись с новым губернатором, попросился на работу.
– Ну ради бога, посмотрим. Ты знаешь район, прекрасно знаешь, что надо делать. В Глубоком куча проблем, вопросов. Я только это приветствую, но чтобы не получилась чехарда очередная у нас.
– Товарищ Президент, с учетом его опыта в Орше. И в Глубоком есть предприятия похожего профиля.
– Хорошо, я осенью должен в Глубоком побывать. И посмотрим, что до осени будет сделано.

Лукашенко: Оршанский район – это ведущий район, и внимания будет еще больше-10

И это не единственное изменение в Оршанском сегодня. Леонид Мойжик покидает пост директора инструментального завода и возглавляет район. У Президента вопрос. С чего вдруг решили поменять предыдущего руководителя? И где он будет работать? Ответа Александр Лукашенко добился не сразу.

– Мороз, что он не тянет, в чем? 
– Не могу сказать. Давать оценку, если честно. По комбинату могу рассказать. 
– А, вы Мороза не знаете? 
– Я знаю Мороза, и с ним плотно работали, но как бы оценку...
– Нет, если я у вас требую оценку, вы что мудрите? Если она у вас есть, говорите. Если вы не знаете, скажите, что не знаете.
– Ну человек работает, по-моему, получается. Ничего плохого я сказать не могу.
– А вы знаете его?

Лукашенко: Оршанский район – это ведущий район, и внимания будет еще больше-12

– Конечно. Знаком с ним, работаем плотно, не скажу, что это его личная вина. Просто какие-то общие ожидания. Наверное, хотелось бы получить более высокий эффект уже на сегодняшний день.
– Если там нет результата от предприятий этих, так вот один из директоров, которого вы рекомендуете на такой район, как это понимать?

Лукашенко: Оршанский район – это ведущий район, и внимания будет еще больше-14

– Он свое предприятие вывел на более-менее нормальный уровень. Еще не достигнуты показатели.
– Так вы вот у него спросите. Я же понимаю, прежде всего директор отвечает за предприятия промышленные. И он виноват. И там, насколько я понимаю, больше предприятие не Мороза, а больше Турчина и Крутого. 
– Республиканская собственность и коммунальная, и частные сильные предприятия, в том числе в промышленности, с которыми нужно работать. Нужен промышленник в этот район.
– Вы считаете, что он человек не потерянный, может работать? 
– Абсолютно. Мы ему подберем работу. Подбираем.
– Значит, его надо где-то использовать на работе. Без всяких обид и так далее. Чтобы он понимал, что мы ищем туда промышленника, а не убираем человека, не снимаем его с работы, чтобы не было никакой чехарды. Надо более глубоко изучать эти вопросы. 
– Что касается Оршанского района, внимания к нему меньше не станет. Новый руководитель может не надеяться. Напротив, его же решили сделать образцовым. Так что придется соответствовать.

Что касается Оршанского района, внимания к нему меньше не станет. Новый руководитель может не надеяться. Напротив, его же решили сделать образцовым. Так что придется соответствовать.

Лукашенко: Оршанский район – это ведущий район, и внимания будет еще больше-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Орша, вы же знаете, я, бывая у себя на Родине, дома, рядом, заеду, посмотрю на инструментальный завод и на другие. Но вам теперь придется отвечать за все. И если вы определили, что будет председатель райисполкома, который нужен, ну ради бога. 

Но только он должен понимать, что ему придется сейчас заниматься и профилакториями для телят, и навозом, и удоями, и прочим. Это ты должен прекрасно понимать, потому что Оршанский район – это ведущий район, и внимания будет еще больше.

Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений – итоги.

# Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси # Государственная политика

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