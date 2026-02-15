Лукашенко: воины-интернационалисты – образец для нынешних защитников Отчизны

Сегодня 37 лет окончания крупнейшей антитеррористической операции 20-го столетия. 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. И эта дата стала святой для тех, кто никогда не сможет забыть палящее солнце Кабула и Джелалабада. Для тех, кто понимает, какую цену заплатили бойцы за мир. 15 февраля в Беларуси – День памяти воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней и стоила жизни почти 15 тысяч советских солдат. Десятки пропали без вести, 54 тысячи получили ранения и увечья. В составе ограниченного контингента воевали и белорусы – 789 из них погибли, столько же вернулись инвалидами. Они навсегда останутся в памяти не только родных и близких, но и будущих поколений. Александр Лукашенко направил обращение к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане. Глава государства подчеркнул, что около 30 тысяч уроженцев белорусской земли, проявляя мужество и стойкость, отстаивали право афганского народа на мирную жизнь и развитие.

«Вы честно и самоотверженно выполняли интернациональный долг, оставаясь верными присяге, побеждали в ожесточенных и изнурительных сражениях. Продолжая боевые традиции ветеранов Великой Отечественной войны, вы являетесь образцом для нынешнего поколения защитников Отчизны, вносите значимый вклад в патриотическое воспитание молодежи», – добавил белорусский лидер.

Сегодня по всей стране проходят памятные мероприятия. Основное – в Минске на «Острове Мужества и Скорби». Вспомнить павших солдат пришли те, для кого события тех лет являются особой болью, ветераны и семьи погибших. Здесь же сегодня представители власти, общественных объединений, школьники. Имена героев высечены на стене часовни.