Беларусь готовится встретить 9 Мая. Узнали, какую программу к празднику представят в Минске

Новости Беларуси. 9 Мая город-герой Минск и все регионы окунутся в особую праздничную атмосферу. Только в столице запланированы сотни мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что ждет нас в майский день в честь победного 1945-го? Узнала Алина Мычко.

Мероприятия пройдут во всех регионах столицы. Городские власти учли интересы всех от мала до велика. Но центральной для гуляний станет площадка у Дворца спорта. 9 мая она превратится в одну большую сцену: именно здесь в полдень стартует праздничный марафон. Откроет его концертная программа «На всех одна Великая Победа». Песни военных лет будут звучать до 23:00.

Алина Мычко, корреспондент:

Одна из самых больших площадок развернулась до самого парка Победы. Здесь, помимо прочего, можно будет увидеть военную технику тех лет и обязательно сделать фото на память.

Минск к празднику преобразился: встречает День Победы в парадном убранстве. Установлено более 100 тематических конструкций, а также 500 тканевых пилонов и 120 плакатов. Основа праздничной графики – красный цвет Победы.

Для минчан и гостей столицы подготовили массу развлечений: это квесты, конкурсы, соревнования. Будут работать фотозоны. Все районные площадки задействуют под концертные программы, но сценарный план пока держится в секрете. Будут работать торговые ряды. Кстати, традиционно на площадке возле Дворца спорта открыта главная ярмарка. Представлен широкий ассортиментный ряд: от ремесленных изделий до одежды отечественного производства. После шопинга можно заглянуть на фуд-корт. От количества угощений разбегаются глаза: здесь и шашлык (его, кстати, готовят прямо на месте), и сахарная вата.

Очень весело, празднично. Людей много. Есть что посмотреть, послушать музыку военных лет. Интересно.

– Это праздник, о котором нужно помнить.

– Это день памяти, действительно, да.

Это самый-самый долгожданный и приятный праздник по причине того, что это объединение всех народов у нас. Это очень так приятно, видеть других людей у нас в гостях и вообще просто насладиться этой праздничной атмосферой.

Я как гость из Нижнего Новгорода специально приехал посмотреть Минск в этот праздничный день. Я очень счастлив, что попал в эти прекрасные дни в ваш город-герой.

День Победы для белорусов – особая дата в календаре. Подвиг героев помнят и ценят. Вечером 9 Мая в рамках республиканский акции «Беларусь помнит» к монументу Победы лягут венки и цветы.

Алина Мычко:

Присоединиться к акции может любой желающий. Память павших почтят представители общественных организаций, трудовые коллективы, молодежь и ветераны.

Праздничный гала-концерт «Песни мира на войне». Его аккорды зазвучат в 21:30. В этом году площадкой для проведения выбрали Октябрьскую площадь. Вход свободный. Для гостей предусмотрены все меры безопасности. Сама же программа обещает быть интересной: выступят как полюбившиеся всем мэтры белорусской сцены, так и молодые звездочки.

Александр Вавилов, главный режиссер гала-концерта «Песни мира на войне»:

22 песни, некоторые из них очень известны, некоторые забыты, некоторые новые. Но все они, самое главное, несут хорошее, доброе эмоциональное настроение в этот праздник. Один из самых главных наших праздников, когда хочется петь вместе, всплакнуть вместе, улыбаться вместе, радоваться вместе. Вот об этом концерт. Концерт о песнях мира на той войне. В этот день не хочется сидеть дома в одиночку, а хочется быть вместе, чувствовать плечо, чувствовать руку друг друга. Мне кажется, это будет важно.

Алина Мычко:

Финальным аккордом праздника станет красочный фейерверк – в этом году его запустят из шести точек столицы.