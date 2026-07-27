Антон Держановский стал первым в стране двухтысячником среди молодежных экипажей

Не допустить потери зерна и снижения его качества – главное требование при проведении уборочной кампании. Погода, конечно, вносит свои коррективы и в Беларуси, но аграрии учитывают это при проведении работ и берегут каждое зернышко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зерновые и зернобобовые в Беларуси убраны почти с четверти площадей. Это 476 тысяч гектаров от плана в 2 миллиона 2 тысячи гектаров. Общий намолот по стране достиг 1 миллиона 878 тысяч тонн зерна при средней урожайности 39,4 центнера с гектара.