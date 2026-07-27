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Антон Держановский стал первым в стране двухтысячником среди молодежных экипажей

27 июля 2026 17:05
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Не допустить потери зерна и снижения его качества – главное требование при проведении уборочной кампании. Погода, конечно, вносит свои коррективы и в Беларуси, но аграрии учитывают это при проведении работ и берегут каждое зернышко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зерновые и зернобобовые в Беларуси убраны почти с четверти площадей. Это 476 тысяч гектаров от плана в 2 миллиона 2 тысячи гектаров. Общий намолот по стране достиг 1 миллиона 878 тысяч тонн зерна при средней урожайности 39,4 центнера с гектара.

От поля до хранилища! В Беларуси набирает обороты прием нового урожая.

Антон Держановский стал первым в стране двухтысячником среди молодежных экипажей-2

По объемам лидирует Брестская область с намолотом 542 тысячи тонн. В центральном регионе собрали 413 тысяч тонн, на Гродненщине – 349 тысяч. Наравне с опытными мастерами к жатве подключились и молодые хлеборобы, которые становятся настоящими героями уборочной кампании.

Один из них – Антон Держановский, который убирает урожай в агрокомбинате «Холмеч» Речицкого района. Сегодня его имя вписано в историю белорусской жатвы. Антон стал первым в стране двухтысячником среди молодежных экипажей. Совсем недавно он же был первым тысячником. Возможно, тенденция продолжится и мы еще не раз услышим это имя при упоминании рекордов жатвы 2026 года.

# Уборочная кампания

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