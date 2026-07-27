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«По твоим следам» – SHAM KHAL представил новую сольную песню

27 июля 2026 15:42
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24 июля на всех цифровых площадках состоялся релиз дебютного сингла SHAM KHAL «По твоим следам». Известный публике как вокалист с мощным голосом и харизматичный актер, Шамхал Хачатурян впервые выступает в качестве сольного артиста. О начале нового творческого пути поговорим прямо сейчас.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Мне кажется, это настолько логичный шаг, и все этого ожидали от талантливого человека, который и как актер состоялся, и как актер музыкального театра, все знают, какой он вокалист. Наверное, не раз поклонники подходили и говорили: Шамхал, ну когда ты уже начнешь петь сольно? Было такое?

«По твоим следам» – SHAM KHAL представил новую сольную песню-2

SHAM KHAL, певец, актер театра и кино:
Наверное, если бы не все эти люди, я бы не задумался об этом. Я и не задумывался, просто в последнее время очень часто слышал такие слова от уважаемых людей, которые уже многого добились, не только в нашей стране, а за рубежом. И они говорили, что если хочешь чего-то большого, нужно идти своей дорогой по авторским песням, выпускать на музыкальной площадке для миллионов слушателей. Поэтому я сопротивлялся, но понял, что хватит сопротивляться, значит, жизнь меня туда направляет.

Подробнее в видео.

# Белорусские исполнители

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