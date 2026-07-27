«По твоим следам» – SHAM KHAL представил новую сольную песню

24 июля на всех цифровых площадках состоялся релиз дебютного сингла SHAM KHAL «По твоим следам». Известный публике как вокалист с мощным голосом и харизматичный актер, Шамхал Хачатурян впервые выступает в качестве сольного артиста. О начале нового творческого пути поговорим прямо сейчас.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Мне кажется, это настолько логичный шаг, и все этого ожидали от талантливого человека, который и как актер состоялся, и как актер музыкального театра, все знают, какой он вокалист. Наверное, не раз поклонники подходили и говорили: Шамхал, ну когда ты уже начнешь петь сольно? Было такое?