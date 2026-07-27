Память о предках – наш культурный код. Рассказываем, как сохранить историю своей семьи

Память о предках – это наш культурный код. Специалисты сегодня часами сидят в архивах и разгадывают семейные тайны, словно настоящие детективы. Знать и помнить свои корни важно во все времена. И сегодня мы расскажем, как сохранить семейную историю.

Сергей Прибушеня, генеалог:

Последних несколько лет приходят люди и хотят подтвердить белорусское родство. То есть если раньше это были единичные случаи, то сейчас наоборот: мы хотим, чтобы у нас было в графе написано «белорусы», как нам сделать, какие документы смотреть.

Чтобы не упустить ничего важного, начните с душевной беседы с близкими. А после можно заняться семейными альбомами и архивами.

Сергей Прибушеня:

Фотографии надо сохранять, оцифровывать в первую очередь. Есть открытые базы замечательные, такие как «Память народа», partizany.by, где документы хранятся в открытом доступе. Когда вы узнали, например, своих предков 40-х, 50-х годов, уже можно обращаться к таким документам, как избирательные списки, сельхозперепись 25-26-го годов.