Память о предках – наш культурный код. Рассказываем, как сохранить историю своей семьи

Память о предках – это наш культурный код. Специалисты сегодня часами сидят в архивах и разгадывают семейные тайны, словно настоящие детективы. Знать и помнить свои корни важно во все времена. И сегодня мы расскажем, как сохранить семейную историю.
Память о предках – это наш культурный код. Специалисты сегодня часами сидят в архивах и разгадывают семейные тайны, словно настоящие детективы. Знать и помнить свои корни важно во все времена. И сегодня мы расскажем, как сохранить семейную историю.
Сергей Прибушеня, генеалог:
Последних несколько лет приходят люди и хотят подтвердить белорусское родство. То есть если раньше это были единичные случаи, то сейчас наоборот: мы хотим, чтобы у нас было в графе написано «белорусы», как нам сделать, какие документы смотреть.
Чтобы не упустить ничего важного, начните с душевной беседы с близкими. А после можно заняться семейными альбомами и архивами.
Сергей Прибушеня:
Фотографии надо сохранять, оцифровывать в первую очередь. Есть открытые базы замечательные, такие как «Память народа», partizany.by, где документы хранятся в открытом доступе. Когда вы узнали, например, своих предков 40-х, 50-х годов, уже можно обращаться к таким документам, как избирательные списки, сельхозперепись 25-26-го годов.
После этих процедур определитесь с территорией поиска и посмотрите сохранность документов в исторических архивах.
Сергей Прибушеня:
Человек обратился, он хочет создать именно альбом с фотографиями, с историей своей семьи. Принес нам фотографии своих родственников. Попросил их отреставрировать, но мы ему посоветовали реставрацией не заниматься, а просто мы их оцифровали и уже в альбом их поместим.
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