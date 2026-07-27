От поля до хранилища! В Беларуси набирает обороты прием нового урожая

С полей – в элеваторы. Аграрии наращивают темпы поставок зерна, а комбинаты хлебопродуктов переходят на круглосуточный режим работы, чтобы принять и переработать урожай 2026 года в полном объеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Толочинский Элеватор» подошел к сезону во всеоружии. Еще до старта уборочной кампании на предприятии провели плановый ремонт оборудования и подъездных железнодорожных путей, модернизировали энергетическую систему, а также создали оперативную мобильную бригаду – она готова устранить неполадки в любое время суток.

Николай Вацкель, директор предприятия «Толочинский Элеватор-Агро»:

Была задействована вся механическая служба и технологические цеха для того, чтобы привести в порядок, покрасить, привести в соответствие, отремонтировать, продезинфицировать всю систему элеваторов, защита хлебопродуктов сработала. То есть предприятие на сегодняшний день полностью готово к приемке урожая.

Предприятие принимает зерно нового урожая. Сейчас на обработку и хранение поступают озимый ячмень и рапс. Машины прибывают не только из Витебской области, но и из других регионов страны. В закромах уже находится 12 тысяч тонн зерна.