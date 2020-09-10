Андрей Швед: прокуроры примут самое активное участие в том, чтобы на наших улицах было спокойствие

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Сегодня вы сказали простые, понятные слова, которые беспокоят души и сердца многих людей, в том числе меня, моих родственников. Уверен, эта обстановка, которая сейчас сложилась, беспокоит и большинство здесь присутствующих в зале. То доверие, которое вами оказано в эти дни, большого стоит. И прокуроры – вы четко обозначали те темы, те вопросы, которые сегодня на злобе дня, – примут самое активное участие в том, чтобы на наших улицах было спокойствие, чтобы люди шли на работу, в детские сады, в школы, никого и ничего не боясь. Нам некого и нечего бояться.

Президент Беларуси: «Власть не для того даётся, чтобы её взял, бросил и отдал»

Спасибо вам огромное за то доверие, которое вы мне оказали. В то же время я понимаю, что это и огромнейшая ответственность. И хочу вас заверить, что все задачи, которые вами поставлены, будут выполнены. Спасибо.