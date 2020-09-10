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Андрей Швед: прокуроры примут самое активное участие в том, чтобы на наших улицах было спокойствие

10 сентября 2020 12:24
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Новости Беларуси. 10 сентября Александр Лукашенко представил нового генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед: прокуроры примут самое активное участие в том, чтобы на наших улицах было спокойствие-1

Задача перед генпрокурором стоит непростая – мобилизовать и обеспечить профилактику любых правонарушений и сосредоточиться на соблюдении законности, чтобы обеспечить в стране порядок.

Александр Лукашенко о новом генпрокуроре Андрее Шведе: это пример подготовки тех кадров, которые должны управлять страной

Андрей Швед: прокуроры примут самое активное участие в том, чтобы на наших улицах было спокойствие-4

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Сегодня вы сказали простые, понятные слова, которые беспокоят души и сердца многих людей, в том числе меня, моих родственников. Уверен, эта обстановка, которая сейчас сложилась, беспокоит и большинство здесь присутствующих в зале. То доверие, которое вами оказано в эти дни, большого стоит. И прокуроры вы четко обозначали те темы, те вопросы, которые сегодня на злобе дня, примут самое активное участие в том, чтобы на наших улицах было спокойствие, чтобы люди шли на работу, в детские сады, в школы, никого и ничего не боясь. Нам некого и нечего бояться.

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Спасибо вам огромное за то доверие, которое вы мне оказали. В то же время я понимаю, что это и огромнейшая ответственность. И хочу вас заверить, что все задачи, которые вами поставлены, будут выполнены. Спасибо.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Андрей Швед # Фотофакт

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