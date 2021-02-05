Разработчики «Эпиваккороны» рассчитывают на сохранение иммунитета к коронавирусу в течение года

Новости Беларуси. Разработчики вакцины «Эпиваккорона» рассчитывают, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации будет сохраняться в течение года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Разработчики вакцины «Эпиваккорона» рассчитывают, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации будет сохраняться в течение года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 февраля российская сторона передала Беларуси новую вакцину от коронавируса. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность данной вакцины составляет 100 %. Масштабный выпуск планируется начать в феврале. Мутации коронавируса, влияющие на эффективность вакцины «Эпиваккорона», на данном этапе не зафиксированы.