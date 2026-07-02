Обновленный стадион «Олимп» открыли в Лоеве

В Лоеве сегодня, 2 июля, открыли обновленный стадион «Олимп». Год назад на спортивном объекте началась реконструкция – теперь он приобрел абсолютно иной облик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Лоеве сегодня, 2 июля, открыли обновленный стадион «Олимп». Год назад на спортивном объекте началась реконструкция – теперь он приобрел абсолютно иной облик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Появилось новое футбольное поле с искусственным газоном, оборудованы легкоатлетические дорожки и сектор для прыжков. Для любителей игровых видов спорта предусмотрены площадки для баскетбола и волейбола, а также зона для воркаута и хоккейная коробка. Рядом возвели административно-бытовое здание с тренажерным залом.
Сергей Светочный, директор детско-юношеской спортивной школы Лоевского района:
Можно сказать, здесь построено все с начала. Здесь было обычное, естественное покрытие стадиона, беговые дорожки, в 80-х годах они строились. Здания этого не было, оно построено с нуля. Все здесь новое. Для района этот объект очень значим, так как для массовых видов спорта на сегодняшний момент в Лоеве не было базы.
Всего в школе занимается около 130 человек. С открытием стадиона здесь появится новое отделение футбола. Заниматься в нем будет 35 парней.
Александр Коледа, житель Лоева:
Будет намного лучше. Я много где ездил на соревнования – и в Минске, и в Гомель – и нигде такого качественного стадиона я не видел.
Евгений Булойчик, председатель Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Я сам из небольшого районного центра, и мне по духу близко, когда вот такие объекты появляются в небольших районных центрах. Хочется сказать, не обижая никого, но именно здесь дети самые замотивированные, голодные до успеха. И я убежден, что в Лоеве и в целом в стране, такие объекты служат импульсом для будущих побед. Идеально грамотно продуманный объект, который может послужить проектом для других районных центров, не только в Гомельщине.
Реконструкцию объекта проводили по поручению главы государства, который неоднократно отмечал, что спорт для Беларуси – это не только здоровье нации, но и один из приоритетов государственной политики, который формирует имидж страны.