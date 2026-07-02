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Здание Шкловского РОВД после реконструкции открыли в преддверии Дня Независимости

02 июля 2026 11:16
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Здание Шкловского РОВД после реконструкции открыли в преддверии Дня Независимости. В торжественной церемонии приняли участие руководство МВД, представители местной власти, ветераны и курсанты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание Шкловского РОВД после реконструкции открыли в преддверии Дня Независимости-2

После масштабных работ объект полностью преобразился: обновлены административные кабинеты, залы для тренировок. Так, тир оснастили лазерным и огневым симулятором, а спортивные залы – новейшими тренажерами. Подвиги милиционеров-героев увековечили в обновленной комнате истории. 

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Приятно, что по всей стране мы открываем такие объекты. Вчера это было в городе Минске, сегодня мы открываем в Шкловском РОВД, в Могилеве будет открыто сегодня здание отдела Департамента охраны. Это делается, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Мы, сотрудники органов внутренних дел, сделаем все, чтобы на нашей земле был мир и порядок.

Министр внутренних дел передал личному составу ключи от нового служебного автомобиля. Также отличившимся сотрудникам вручили очередные погоны и ведомственные награды. 

# МВД Беларуси # Иван Кубраков

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