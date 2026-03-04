Александр Лукашенко поздравил правоохранителей с Днем милиции

Они неустанно и самоотверженно несут службу. Александр Лукашенко поздравил правоохранителей с профессиональным праздником. Как отметил Президент, биография белорусской милиции – неотъемлемая часть истории народа, которая слагается из судеб тысяч сотрудников, беззаветно преданных своему долгу и Отечеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В любую погоду, невзирая на обстоятельства, сотрудники органов внутренних дел неустанно и самоотверженно несут службу по охране правопорядка в наших городах и селах, защищают граждан от преступных посягательств, спасают жизни людей, порой рискуя своей собственной. От всей души поздравляю с Днем милиции ветеранов ведомства, которые внесли достойный вклад в укрепление безопасности и стабильности в нашем государстве.