Александр Лукашенко поздравил правоохранителей с Днем милиции
Они неустанно и самоотверженно несут службу. Александр Лукашенко поздравил правоохранителей с профессиональным праздником. Как отметил Президент, биография белорусской милиции – неотъемлемая часть истории народа, которая слагается из судеб тысяч сотрудников, беззаветно преданных своему долгу и Отечеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В любую погоду, невзирая на обстоятельства, сотрудники органов внутренних дел неустанно и самоотверженно несут службу по охране правопорядка в наших городах и селах, защищают граждан от преступных посягательств, спасают жизни людей, порой рискуя своей собственной. От всей души поздравляю с Днем милиции ветеранов ведомства, которые внесли достойный вклад в укрепление безопасности и стабильности в нашем государстве.
В Год белорусской женщины Александр Лукашенко выразил особые слова признательности сотрудницам, которые с честью наряду с мужчинами несут службу даже в специальных подразделениях. Президент убежден, что личный состав органов внутренних дел и в дальнейшем конкретными делами будет оправдывать доверие народа, обеспечивая законность и правопорядок в стране.