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Александр Лукашенко поздравил правоохранителей с Днем милиции

04 марта 2026 05:36
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Они неустанно и самоотверженно несут службу. Александр Лукашенко поздравил правоохранителей с профессиональным праздником. Как отметил Президент, биография белорусской милиции – неотъемлемая часть истории народа, которая слагается из судеб тысяч сотрудников, беззаветно преданных своему долгу и Отечеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил правоохранителей с Днем милиции-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В любую погоду, невзирая на обстоятельства, сотрудники органов внутренних дел неустанно и самоотверженно несут службу по охране правопорядка в наших городах и селах, защищают граждан от преступных посягательств, спасают жизни людей, порой рискуя своей собственной. От всей души поздравляю с Днем милиции ветеранов ведомства, которые внесли достойный вклад в укрепление безопасности и стабильности в нашем государстве.

Александр Лукашенко поздравил правоохранителей с Днем милиции-4

В Год белорусской женщины Александр Лукашенко выразил особые слова признательности сотрудницам, которые с честью наряду с мужчинами несут службу даже в специальных подразделениях. Президент убежден, что личный состав органов внутренних дел и в дальнейшем конкретными делами будет оправдывать доверие народа, обеспечивая законность и правопорядок в стране.

# Александр Лукашенко # Милиция Беларуси

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