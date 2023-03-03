3 марта проект программы партии «Белая Русь» обсудят в БГЭУ

Новости Беларуси. Внимание мнению каждого. В нашей стране продолжаются общественные обсуждения проекта программы политической партии «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 3 марта к дискуссии подключится молодежь.

Документ обсудят в Белорусском государственном экономическом университете. Предложения изучат и в регионах. Напомним, программа размещена на сайте объединения «Белая Русь», она охватывает вопросы политического, социально-экономического и культурного развития нашей страны. Главная задача – выстроить эффективный диалог с представителями всех политических объединений, чтобы действовать в интересах белорусов. Учредительный съезд партии, создание которой инициирует «Белая Русь», состоится 18 марта.