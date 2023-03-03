Что построят в Гомельской области в 2023-м? Рассказали в облисполкоме

Новости Беларуси. Новые предприятия, станции обезжелезивания и оздоровительные центры. В Гомельской области утвердили инвестиционную программу на 2023 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Карпенкова, председатель комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома:

Реконструкция детского садика в переулке Березовский – это в городе Мозыре, потом детский садик «Ченковский бор» у нас. И строительство детского садика в 96-м микрорайоне. Это основные объекты. Помимо этого планируется построить плавательный бассейн на улице Волгоградской, закончить реконструкцию социально-оздоровительного центра в Мозыре, а также закончить ледовую площадку в Светлогорске.

Около 120 проектов касаются промышленности. Среди них завод по переработке шин в Чечерском районе и новая линия по выпуску ирисок на кондитерским производстве в Наровле. Предприятия отвечают на западные санкции и развивают кооперационные связи с Россией.