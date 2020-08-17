Александр Лукашенко посещает Минский завод колёсных тягачей

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это крупный производитель транспортной техники для перевозки тяжелых грузов. Экспорт товаров и услуг за первое полугодие составил более 56 тысяч долларов. Основные направления производства – выпуск спецавтотехники для поставок в Россию. Кроме того, на экспорт партнерам отправляют различные комплектации шасси под монтаж зенитно-ракетных комплексов и другой автотехники.

Ожидается, что после посещения предприятия глава государства пообщается с рабочими на тему последних событий в стране. Период выдался непростым. Ситуация показывает, что общество всячески пытаются расколоть.

Предпринимаются попытки раскачать и заводчан, остановить работу многих предприятий, что, очевидно, плачевно скажется на белорусской экономике. Сейчас самое время успокоиться и вернуться к нормальной жизни.