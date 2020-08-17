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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

17 августа 2020 06:20
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Новости Беларуси. Предпоследний уровень погодной опасности объявили на 17 августа синоптики из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары-1

В большинстве районов столбики термометров поднимутся до +31°C. По прогнозам синоптиков, будет преимущественно без осадков.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары-4

В условиях сильной жары рекомендуется поддерживать прохладную температуру воздуха дома, по возможности меньше находиться на открытом солнце, избегать физических нагрузок и пить побольше воды.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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