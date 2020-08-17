Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Новости Беларуси. Предпоследний уровень погодной опасности объявили на 17 августа синоптики из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предпоследний уровень погодной опасности объявили на 17 августа синоптики из-за жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В большинстве районов столбики термометров поднимутся до +31°C. По прогнозам синоптиков, будет преимущественно без осадков.
В условиях сильной жары рекомендуется поддерживать прохладную температуру воздуха дома, по возможности меньше находиться на открытом солнце, избегать физических нагрузок и пить побольше воды.