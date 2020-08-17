Встречи с родителями, тематические уроки и подарки. МЧС запускает акцию «В центре внимания – дети!»

Новости Беларуси. «В центре внимания – дети!». МЧС Беларуси с 17 августа запускает масштабную акцию, направленную на профилактику травматизма и гибели детей от пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «В центре внимания – дети!». МЧС Беларуси с 17 августа запускает масштабную акцию, направленную на профилактику травматизма и гибели детей от пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого спасатели проведут встречи с родителями, в том числе и в онлайн-формате, где расскажут о правилах безопасного поведения, которые должен знать каждый ребенок.
Мероприятия пройдут в крупных магазинах. Представители МЧС также заглянут и в дома некоторых белорусов. При посещении семей спасатели предложат сдать экзамен по безопасности и получить сертификат.
Площадками проведения мероприятий станут и образовательные учреждения. Так, в школах дети поучаствуют в тематических уроках, научатся пользоваться огнетушителем и узнают алгоритмы оказания первой медицинской помощи.
Каждый ребенок получит подарок: иллюстрированные буклеты, памятки и календари. Акция продлится до 10 сентября.