Встречи с родителями, тематические уроки и подарки. МЧС запускает акцию «В центре внимания – дети!»

Новости Беларуси. «В центре внимания – дети!». МЧС Беларуси с 17 августа запускает масштабную акцию, направленную на профилактику травматизма и гибели детей от пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого спасатели проведут встречи с родителями, в том числе и в онлайн-формате, где расскажут о правилах безопасного поведения, которые должен знать каждый ребенок.

Мероприятия пройдут в крупных магазинах. Представители МЧС также заглянут и в дома некоторых белорусов. При посещении семей спасатели предложат сдать экзамен по безопасности и получить сертификат.