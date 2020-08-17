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Встречи с родителями, тематические уроки и подарки. МЧС запускает акцию «В центре внимания – дети!»

17 августа 2020 06:52
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Новости Беларуси. «В центре внимания – дети!». МЧС Беларуси с 17 августа запускает масштабную акцию, направленную на профилактику травматизма и гибели детей от пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречи с родителями, тематические уроки и подарки. МЧС запускает акцию «В центре внимания – дети!»-1

Для этого спасатели проведут встречи с родителями, в том числе и в онлайн-формате, где расскажут о правилах безопасного поведения, которые должен знать каждый ребенок.

Встречи с родителями, тематические уроки и подарки. МЧС запускает акцию «В центре внимания – дети!»-4

Мероприятия пройдут в крупных магазинах. Представители МЧС также заглянут и в дома некоторых белорусов. При посещении семей спасатели предложат сдать экзамен по безопасности и получить сертификат.

Встречи с родителями, тематические уроки и подарки. МЧС запускает акцию «В центре внимания – дети!»-7

Площадками проведения мероприятий станут и образовательные учреждения. Так, в школах дети поучаствуют в тематических уроках, научатся пользоваться огнетушителем и узнают алгоритмы оказания первой медицинской помощи. 

Каждый ребенок получит подарок: иллюстрированные буклеты, памятки и календари. Акция продлится до 10 сентября.

# Правила безопасности # общество # Фотофакт

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