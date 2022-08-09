Функционирование экономики в условиях санкций обсудят на заседании Совмина с участием Президента

Новости Беларуси. Функционирование экономики в условиях санкций 9 августа обсудят на заседании Совмина с участием Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это тот случай, когда важность вопроса выходит за стены Дворца Независимости. К разговору приглашены полторы сотни участников, среди которых представители органов власти самых различных уровней, а также руководители крупнейших предприятий.