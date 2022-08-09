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Функционирование экономики в условиях санкций обсудят на заседании Совмина с участием Президента

09 августа 2022 07:44
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Новости Беларуси. Функционирование экономики в условиях санкций 9 августа обсудят на заседании Совмина с участием Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Функционирование экономики в условиях санкций обсудят на заседании Совмина с участием Президента-1

Это тот случай, когда важность вопроса выходит за стены Дворца Независимости. К разговору приглашены полторы сотни участников, среди которых представители органов власти самых различных уровней, а также руководители крупнейших предприятий.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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