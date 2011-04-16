Александр Лукашенко: Не надо шмонать людей

Александр Лукашенко уже говорил о том, что после 11 апреля Беларусь должна учиться жить по-новому. Нужна новая система безопасности. Представители СМИ поинтересовались у главы государства, что это значит.

Александр Лукашенко:

Наши белорусы — как петух клюнет в одно место, они готовы на всё: и терпеть, что в сумки им заглядывают — может, даже чрезмерно заглядывают, мне порой смешно на это смотреть, надо более тонко работать в подобных случаях. И мы эту систему сейчас внедрим. Тонкую работу, не надо шмонать людей. Вот он прошёл с этой сумкой огромной — ты посмотри в эту сумку, что ты эти пакеты рассматриваешь сегодня. Ну ладно, сегодня идёт следствие, нам это очень важно — мы будем по-другому работать.

К примеру: зачем скамейки внизу в метро? Что, метро для того, чтобы придти и там отдохнуть? Ведь электрички ходят буквально через несколько минут. Но если нет скамейки, никогда толпы огромной нет, всегда она просматривается. Нет скамейки, стоит сумка или пакет — всегда обратят внимание. Но так может быть там пару человек иметь, которые видели бы всё, что происходит, во-первых. А во-вторых, и люди должны, как в других государствах: пакет заметили — бегом туда. Мне недавно рассказали: девочка в зарубежной гостинице оставила пакетик с куклами. Оставила и бегает в холле. Сразу же на это обратили внимание, всех эвакуировали — девчушка прибежала, отдайте мои вещи. Но это была мгновенная реакция. А у нас валяется и ладно. Рвануло — плохо. Поэтому и люди должны измениться, и мы, те, кто за это отвечает, должны вести себя по-иному. Может, это нас и заставило повернуться и подумать о своей жизни по-другому.

Это целая система мер, я не хочу вам раскрывать, как это технически будет: поверьте, мы до выборов, зная, что нас будут трясти, очень много сделали. И не только в Минске, и не только в центре.

Когда вы показываете перекрёстки и пробки — это только один из элементов системы контроля, как на Западе, а может и лучше. Использовали самую последнюю технику, но главное, у нас люди есть эти. Эти IT-технологии, этот парк, который мы создали — это дало возможность людей задержать, молодых ребят, которые сделают, что угодно. Поразительно умная, толковая нация. И мы начали этим заниматься. Если бы этого не было, мы бы не раскрыли это преступление таким образом и так быстро.

Поэтому и техника, и власти, и правоохранительные органы, и люди должны встрепенуться и понимать, что мы живём в другом мире. Ну не может этот островок наш быть беленьким и пушистым, когда вокруг что-то рвётся. Не может же такого быть. Когда идёт корабль по морю, а вокруг взрываются эти мины, где гарантия, что этот корабль не зацепит? Вот так произошло и с нами. Зацепило корабль. По нам целенаправленно никто не бил, но и этого мы исключать не можем.

Вы посмотрите, как отреагировали некоторые дельцы. Да не некоторые, а власти Евросоюза. Они даже соболезнования не выразили. Им очень не хочется, чтобы у нас было спокойно, очень не хочется, надо дестабилизировать и раскачать. Потому что это плохой пример для них: ну как это в Беларуси более-менее нормально, а у нас плохо. И это мы учитываем. Я никого тут не обвиняю, но это факт.

И в этой ситуации нам придётся жить. Но мы не просто выживем. Мы даже на колено на одно не станем. Я в этом просто убеждён. Им не удастся сломать ни страну, ни общество, ни государство. Я уверен в этом. Выход мы найдём из любого положения.

Александр Лукашенко считает, что память погибших при трагедии в метро должна быть увековечена. Это может произойти уже через год. Будет создан символ общего сострадания и человеколюбия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Я думаю, к годовщине этих трагических событий мы подумаем, чтобы увековечить их память. Может быть, объединим — ведь у нас и на Немиге люди погибли в своё время. Были и другие случаи. Может быть, есть смысл сделать что-нибудь в назидание о том, что жизнь изменилась и надо жить по-новому. Идея такая. У нас ещё год есть, мы подумаем, что можно сделать. Как напоминание людям о том, что надо быть бдительными. И только мы своими руками можем выстроить свое счастье и свою страну. Легкого пути в этом движении не будет, мы должны это понимать. Может, что-то мы должны недорогое, но очень трогательное и символичное сделать.