КГБ: Накануне террорист был в метро, готовился

Правоохранительные органы продолжают следственные действия и оперативные мероприятия по сопровождению уголовного дела по факту взрыва на станции метро «Октябрьская» 11-ого апреля.

С участием иностранных специалистов проведены тщательные исследования мест изготовления взрывного устройства и других вещественных доказательств. Усилиями следователей и оперативного состава найдено и дистанционное устройство, с применением которого террорист привёл в действие «адскую машину». С этим устройством сейчас работают криминалисты.

Александр Антонович, начальник центра информации и общественных связей Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Получены объективные и неопровержимые доказательства подготовки к совершению взрыва основным подозреваемым, путём проведения им рекогносцировки маршрутов движения, места установки взрывного устройства, объектов безопасности метрополитена, хронометража движения поездов и людей. Вся эта подготовка велась им накануне, 10 апреля 2011 года в период с 16.38 до 17.10. Для детального изучения психики террориста в работу включены высококвалифицированные специалисты Института национальной безопасности и Академии наук Республики Беларусь. В ходе следствия вскрываются новые обстоятельства и факты, круг лиц, представляющих интерес, расширяется. Продолжается работа зарубежных экспертов. Их результаты позволяют объективно и однозначно предъявить обвинение задержанным, а также получить заключения специализированных институтов и организаций в рамках оказания международной правовой помощи



Состояние пострадавших от взрыва в метро улучшается. Сегодня из клиник Минска выписали четверых. В медучреждениях остаются 144 человека. Все пациенты получают необходимую помощь. Недостатка в медикаментах и материалах нет. В больницах усилены бригады дежурных врачей. Психологическая поддержка оказывается пострадавшим и их близким.