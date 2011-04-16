Белорусские медики благодарят зарубежных коллег за помощь, оказанную в ходе лечения пострадавших при теракте 11 апреля

Израильские врачи посетили самых тяжёлых пациентов и оказали консультативную помощь при лечении больных.

Зарубежные гости высоко оценили и уровень подготовки наших врачей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Иван Рыжко, начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Израильские коллеги, как и российские, посмотрели особенно тяжёлых больных, провели совместные консультации — консилиумы специалистов. В целом, однозначно они согласились с тем, что делают наши медицинские работники в плане оказания помощи. Основная помощь была консультативная.

Дмитрий Торопилов, заместитель главного врача УЗ «4-ая городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:

Хотелось бы высказать слова благодарности нашим израильским коллегам за ту теоретическую и практическую помощь, которую они оказали при консультации пациентов и при обсуждении результатов работы службы города.