Республиканский субботник в Беларуси

Он стал одним из самых массовых за последние годы. На благоустройство вышли около 3,5 миллионов человек. Александр Лукашенко трудился сегодня на строительстве культурно-развлекательного спортивного комплекса Чижовка-Арена.

По прибытии на объект главе государства доложили о ходе строительно-монтажных работ, а также о планах по благоустройству и развитию прилегающих территорий. Затем Александр Лукашенко прошёл инструктаж, расписался в соответствующем журнале и проследовал на стройплощадку. Бригада главы государства выполняла работы по установке опалубки и бетонированию ступени фундамента малой арены.

Республиканский субботник прошёл во всех регионах Беларуси. В благоустройстве Минска приняли участие сегодня и сотрудники аппарата Совмина. Так премьер-министр Михаил Мясникович трудился на строительстве нового Музея истории Великой Отечественной войны возле стелы «Минск — город-герой». Его открытие запланировано на 9 мая 2014 года. Часть средств, собранных сегодня на субботнике, пойдёт на строительство этого объекта. Премьер-министр подчеркнул, что наведение порядка на земле давно стало образом жизни белорусов.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сейчас все силы в субботнике переключаются на производственные объекты или непосредственно на рабочих местах, где создается добавленная стоимость.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сегодня в субботнике по нашим предварительным данным будет принимать участие примерно 3,5 миллиона человек. Многие будут работать там, где можно произвести продукцию. По нашим планам, мы должны сегодня заработать около 20-22 миллиардов рублей.

На благоустройство Минска сегодня вышли около 700 тысяч человек. Трудились как представители предприятий, так и столичные чиновники. Сотрудники Администрации Президента в парке Сорокалетия Октября посадили «Аллею молодости нашей», в честь новорождённых минчан. А на стройплощадке театра Янки Купалы все силы направили на реконструкцию здания.

Руслан Машковский, председатель профсоюзного комитета Администрации Президента Республики Беларусь:

Это один из объектов реконструкции театра имени Янки Купалы, здесь работает наша ударная группа — на разборке тротуарной плитки, чтобы она не была попорчена в ходе реконструкции. Все участники в боевом настроении.

Николай Дубовик, начальник управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Парк Сорокалетия Октября — наш подшефный: мы его убираем, садим деревья. В этом году в полном составе сотрудники вышли на субботник, ударно работают, с хорошим настроением. Сопутствует погода. Приятно отметить, что это тот день, когда никого не нужно заставлять. А для сотрудников Госконтроля самое главное — не надо никого контролировать, все работают добросовестно.

На Гомельщине на благоустройство вышли почти полмиллиона человек. Трудились не только на рабочих местах, также приводили в порядок мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы. В Гомеле за один день наполовину выполнили годовой план по озеленению.

В Гродно сегодня порядок навели в лесопарковой зоне «Пышки». Сотни человек выпиливали старые деревья, ремонтировали детские площадки. Работали и в долине реки Неман.

В Могилёве порядок навели на территории онкологического диспансера, в частности вокруг нового корпуса больницы. Благоустроили и новый микрорайон.

А в городе над Бугом особое внимание уделили наведению порядка на памятниках архитектуры. Только на территории Брестской крепости трудились около сотни человек.

Все средства, заработанные на субботнике, направят на минимизацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и строительство Музея истории Великой Отечественной войны. Эти цели выбраны не случайно. Ведь в этом году в Беларуси две годовщины трагических событий — 25-летие Чернобыльской катастрофы и 70-летие начала Великой Отечественной войны. Кроме того, часть средств может быть направлена пострадавшим при взрыве в метро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».