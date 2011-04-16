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Республиканский субботник в Беларуси

16 апреля 2011 15:48
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Он стал одним из самых массовых за последние годы. На благоустройство вышли около 3,5 миллионов человек. Александр Лукашенко трудился сегодня на строительстве культурно-развлекательного спортивного комплекса Чижовка-Арена.

По прибытии на объект главе государства доложили о ходе строительно-монтажных работ, а также о планах по благоустройству и развитию прилегающих территорий. Затем Александр Лукашенко прошёл инструктаж, расписался в соответствующем журнале и проследовал на стройплощадку. Бригада главы государства выполняла работы по установке опалубки и бетонированию ступени фундамента малой арены.

Республиканский субботник в Беларуси

Республиканский субботник в Беларуси

Республиканский субботник в Беларуси

Республиканский субботник в Беларуси

Республиканский субботник прошёл во всех регионах Беларуси. В благоустройстве Минска приняли участие сегодня и сотрудники аппарата Совмина. Так премьер-министр Михаил Мясникович трудился на строительстве нового Музея истории Великой Отечественной войны возле стелы «Минск — город-герой». Его открытие запланировано на 9 мая 2014 года. Часть средств, собранных сегодня на субботнике, пойдёт на строительство этого объекта. Премьер-министр подчеркнул, что наведение порядка на земле давно стало образом жизни белорусов.

Республиканский субботник в Беларуси

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Сейчас все силы в субботнике переключаются на производственные объекты или непосредственно на рабочих местах, где создается добавленная стоимость.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Сегодня в субботнике по нашим предварительным данным будет принимать участие примерно 3,5 миллиона человек. Многие будут работать там, где можно произвести продукцию. По нашим планам, мы должны сегодня заработать около 20-22 миллиардов рублей.

На благоустройство Минска сегодня вышли около 700 тысяч человек. Трудились как представители предприятий, так и столичные чиновники. Сотрудники Администрации Президента в парке Сорокалетия Октября посадили «Аллею молодости нашей», в честь новорождённых минчан. А на стройплощадке театра Янки Купалы все силы направили на реконструкцию здания.

Республиканский субботник в Беларуси

Республиканский субботник в Беларуси

Руслан Машковский, председатель профсоюзного комитета Администрации Президента Республики Беларусь:
Это один из объектов реконструкции театра имени Янки Купалы, здесь работает наша ударная группа — на разборке тротуарной плитки, чтобы она не была попорчена в ходе реконструкции. Все участники в боевом настроении.

Николай Дубовик, начальник управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Парк Сорокалетия Октября — наш подшефный: мы его убираем, садим деревья. В этом году в полном составе сотрудники вышли на субботник, ударно работают, с хорошим настроением. Сопутствует погода. Приятно отметить, что это тот день, когда никого не нужно заставлять. А для сотрудников Госконтроля самое главное — не надо никого контролировать, все работают добросовестно.

Республиканский субботник в Беларуси

Республиканский субботник в Беларуси

На Гомельщине на благоустройство вышли почти полмиллиона человек. Трудились не только на рабочих местах, также приводили в порядок мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы. В Гомеле за один день наполовину выполнили годовой план по озеленению.

Республиканский субботник в Беларуси

В Гродно сегодня порядок навели в лесопарковой зоне «Пышки». Сотни человек выпиливали старые деревья, ремонтировали детские площадки. Работали и в долине реки Неман.

Республиканский субботник в Беларуси

В Могилёве порядок навели на территории онкологического диспансера, в частности вокруг нового корпуса больницы. Благоустроили и новый микрорайон.

Республиканский субботник в Беларуси

А в городе над Бугом особое внимание уделили наведению порядка на памятниках архитектуры. Только на территории Брестской крепости трудились около сотни человек.

Республиканский субботник в Беларуси

Все средства, заработанные на субботнике, направят на минимизацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и строительство Музея истории Великой Отечественной войны. Эти цели выбраны не случайно. Ведь в этом году в Беларуси две годовщины трагических событий — 25-летие Чернобыльской катастрофы и 70-летие начала Великой Отечественной войны. Кроме того, часть средств может быть направлена пострадавшим при взрыве в метро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Лукашенко # Фотофакт

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