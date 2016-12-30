Александр Лукашенко на встрече с постояльцами дома-интерната: то, что вы улыбаетесь – дорогого стоит

Новости Беларуси. Забота о стариках и детях, бизнес и благотворительность, и, конечно же, главные события уходящего года. Именно эти темы 30 декабря стали главными в разговоре Александра Лукашенко с постояльцами Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов.

Он прошел в теплой обстановке, как и полагается в такие дни, за большим праздничным столом. В беседе нашлось место и душевной песне и гораздо более серьезному разговору, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Несмотря на официальную вывеску, это – не интернат, это родной дом для трех сотен пожилых белорусов. Теплая атмосфера – не только в преддверии новогодних праздников. О своем житье-бытье постояльцы написали письмо нашему Президенту. И сегодня глава государства приехал в гости к пожилым и забытым родными, но не оставленными государством людям. Кстати, живут здесь, дыша полной грудью. Даже создают семьи. Пожениться решили Николай Павлоский и Лариса Гуркова. Именно они и встречали высокого гостя.

В стране средняя продолжительность жизни достигла 73,5 лет. Сейчас белорусы живут на 5 лет дольше, чем десять лет назад. 2 миллиона человек – пожилые люди. Почти 129 тысяч из них – одинокие. В стране работает целая система социального обслуживания. Схема, может, и эффективная, но слишком сложная. Упростить ее – задача для нового министра труда и социальной защиты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша с тобой задача. Конечно, хорошо, что разные формы поддержки стариков. Но давай попробуем систематизировать то, что есть. Начинаем заборы городить, сами не понимая, во что это выльется. Главное – чтобы это было оптимально. Дело не в том, что мы жалеем для стариков и детей чего-то. Этим и отличается социальное государство от дикого. Мы будем поддерживать, но в этом должна быть оптимальная система.

Институт социальной защиты – оптимизировать, а сэкономленные деньги непосредственно тратить на пожилых людей. Таково поручение Президента. Только за пять лет в стране построили 29 социальных учреждений и 80 объектов такой серый вид поменяли на такой яркий. Но украсить жизнь одиноких пожилых людей может каждый желающий белорус.

Валерий Малашко, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В домашней обстановке, чтобы они не теряли связи со своими родственниками, с соседями, с тем местом, где они привыкли жить, где они работали. Поэтому помощь социального работника неоценима. Территориальные центры организуют и дневное пребывание пожилых людей. Пожилой человек может прийти, клубы по интересам создаются. Мы сегодня устраняем барьеры в освоении компьютерной грамотности. Пожилые люди изучают иностранные языки.

Кстати, пример показывают самые узнаваемые белорусы. Перед Новым годом поздравляем наших детей, 8 марта – женщин. А глава государства, несмотря на плотный график, стремится попасть с подарками к пожилым людям.

Президент не стал долго слушать доклад об официальных показателях, а решил посмотреть, чем и как живут здесь пожилые люди.

Запаха лекарств в этом учреждении нет, наоборот, витает атмосфера творчества. Как бальзам на душу – различные секции и кружки по интересам. Такими домашними должны стать все белорусские дома престарелых и места, где государство воспитывает забытых детей. Кстати, все больше у сирот появляются семьи. Интернаты у дома должны создать и для одиноких людей. И в этом государству могли бы помочь богатые люди. Как в других странах. Предложение Президента о создании благотворительного фонда звучит в унисон дням светлых праздников Нового года и Рождества.

Александр Лукашенко:

Традиция у нас хорошая. Дети и старики. И не только я, вы видите по телевидению, что и бизнесмены, и предприятия, и руководители органов власти едут к людям, особенно чтобы мы не забыли детей и стариков. Я только что сказал, что в зависимости от того, как ты относишься к этой категории людей (к старикам и детям), судят о государстве. Если государство не умеет заботиться о стариках, о детях, кому надо такое государство. Поэтому установлена была такая добрая хорошая традиция – в эти дни бывать у детей и стариков. Я принял решение приехать к старикам в этот год, именно к вам. Посмотреть, как вы здесь живете.

Несмотря на плотный график, наш Президент всегда стремится попасть с подарками к пожилым. Всем, правда, внимания не уделишь, но общаясь именно с этими людьми, Александр Лукашенко имеет ввиду всех обделенных вниманием белорусов.

Александр Лукашенко:

Вы знаете нашу традицию. В это время, несмотря на то, что спрос на Президента сейчас большой, перед Новым годом, надо побывать везде и с людьми встретиться, и переговорить с людьми, но традиция у нас хорошая.

Визит предновогодний и поэтому общение прошло в домашней обстановке и за большим столом. К чаю Президент принес, вернее, привез с собой торт. В основном говорили о судьбах здешних постояльцев. Почти у каждого за плечами весомая военная или трудовая биография.

Александр Лукашенко:

То, что вы улыбаетесь – это дорогого стоит. Я очень рад, что к вам приехал. Я вам очень благодарен за эту встречу. Когда я приезжаю в такие дома, я не с каждым могу встретиться. Но вас попрошу передать от меня всем старикам здешним вот эту атмосферу и мою энергетику, я на вас воздействую, я не Кашперовский, но на вас воздействую. Пройдите по квартирам и передайте доброту и теплоту, с которой я приехал.

Президент буквально каждого постарался согреть своей заботой и подарки вручил с таким же смыслом – пледы. В свою очередь для Александра Лукашенко и сына Николая постояльцы интерната подарили связанные своими руками теплые вещи. Эта встреча вся была проникнута душевной теплотой. Здесь часто звучат песни, а сегодня пожилым, но веселым людям солировал лично глава государства.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь