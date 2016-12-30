Покупки к Новому году: сколько составляет средний чек

Новости Беларуси. Итак, чем меньше времени остается до Нового года, тем длиннее становятся очереди в магазинах. По традиции закупочный ажиотаж приходится именно на эти дни. Белорусы на праздничный стол не скупятся, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Полки пустеют, корзины тяжелеют, а праздничному столу впору пожелать запаса прочности.

На новогоднем застолье и подарках экономить не принято. Стройными рядами к кассам выстроились тележки.

Момент истины наступает при расчете. И здесь уже не столь важно совпадут ли ожидания и реальность на сто процентов. Все-таки Новый год.

Тем временем, магазины готовы озвучить свою статистику. В сезон больших закупок едва ли не каждый оптовик зарабатывает много.

Юлия Астрейко, администратор супермаркета:

Средний чек вырос, конечно же, где-то на 20-25%. С самого утра люди ходили со списками, целенаправленно.

Впрочем, еще не вечер. Тем более, что работа магазинов в предпраздничные дни продлена по все стране. Ассортимент большой, дефицит только парковочных мест на стоянках.