Александр Лукашенко считает самым главным событием 2016 года рекордную рождаемость в Беларуси

Новости Беларуси. По традиции предновогодних встреч глава государства пообщался с журналистами. Год заканчивается, поэтому пресса, конечно же, интересовалась, как итоги необычайно насыщенного событиями 2016-го оценивает сам Президент, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Накануне нового года принято оглядывать на минувшие 12 месяцев и подводить итоги. Уходящий год был богат на неожиданные международные события и даже громкие скандалы. Как внешняя ситуация отразилась на Беларуси и чем запомнился 2016 год? Этими вопросами журналисты поинтересовались у главы государства.

Журналист:

Год был очень насыщенным на разные события и в Беларуси, и во всем мире. Это и победа Трампа, и допинговые скандалы, и «панамское досье» и «брексит». Как вы считаете, в 2016 году какое событие было самым важным для Беларуси? Что оказало или, может быть, еще окажет на нас самое большое влияние?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самым главным событием явилось то, что сие лихолетья и несчастья, о которых вы только что сказали, минули нашу страну. Мы не прикоснулись к допинговым скандалам, да и те политические события, связанные с именем Дональда Трампа, нас миновали. Вот это я считаю самым главным. А вообще что приходит на ум – дети. У нас родилось впервые за всю нашу суверенную историю больше детишек, чем когда-либо было. Мы уже превысили смертность. Значит, мы прибавляем. Вот это событие.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь