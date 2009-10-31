«Аквариум» отменил концерт из-за гриппа

Директор группы Максим Ландэ заявил, что концерт в Петербурге с участием «ДДТ», «Ю-Питера» и «Аквариума», посвященный юбилею арт-центра «Пушкинская, 10», был изменен не из-за свиного гриппа.

Как сообщает «Фонтанка.Ру», на входе в концертный зал Октябрьский всех встретило объявление о том, что в связи с болезнью Бориса Гребенщикова группа «Аквариум» в концерте участвовать не будет. Группы ДДТ и «Ю-Питер» по этому случаю пожелали коллегам выздоровления и расширили концертную программу.

Сообщалось, что один из музыкантов «Аквариума» после гастролей в Иркутске слег с температурой под сорок и был госпитализирован в Боткинскую больницу, где проходил тест на «свиной грипп».

Однако 31 октября в разговоре с корреспондентом «БалтИнфо», директор группы заявил, что это не так.

«Музыканты группы, действительно, заболели, но не «свиным» гриппом. После поездки в Иркутск 8 человек из 12 слегли с высокой температурой. Причина – чудовищно холодный кондиционер в самолете», - сказал Ландэ.

Также он добавил, что техник группы действительно госпитализирован в одну из больниц города. «Никаких тестов на грипп А/H1N1 он не проходит. В Иркутске техник искупался в Байкале при температуре минус 9 градусов на улице. Вот и подхватил воспаление легких», - отметил Ландэ.

Напомним, 29 октября стало известно о пятом летальном исходе от «свиного» гриппа в России. В Красноярске умерла женщина 39 лет.