Власти Вильнюса из-за долгов предложили продать здание мэрии

Мэрия Вильнюса планирует выставить на продажу 20-этажное здание, в котором размещается городская администрация. Полученные от продажи средства городские власти собираются использовать для того, чтобы рассчитаться с долгами.

С предложением продать здание, которое было построено в 2004 году и обошлось городу более, чем в 31 миллион долларов, выступил вице-мэр Гинтаутас Бабравичюс. По его мнению, в собственном здании городская администрация не нуждается, сообщает Lenta.ru.

Со своей стороны, директор администрации мэрии Витаутас Миленас подчеркнул, что решение о продаже пока не принято. Он добавил, что даже если решение примут, то необходимо еще найти покупателя, который бы предложил приемлемую цену.

Этот вопрос может быть вынесен на обсуждение городского совета 4 ноября.

Между тем агентство REGNUM, ссылаясь на источник в мэрии, ранее сообщало, что уже принят проект решения, согласно которому здание будет «продано иностранному инвестору». Противники этого шага, как отмечает агентство, считают, что в условиях снижения цен на недвижимость в Литве выгодно продать здание не удастся.

Комментируя ситуацию, сложившуюся в связи с нехваткой средств, директор администрации мэрии отметил, что «бюджет мэрии наполняется плохо, поэтому она многим задолжала». Только дворникам городские власти, по данным на конец октября, должны более 9 миллионов долларов. 30 октября работники этой сферы устроили акцию протеста перед зданием городской администрации, требуя, чтобы им выплатили долги по зарплате за несколько месяцев.