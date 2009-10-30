Холода не за горами

Уже ощутим первый мороз. Следующая неделя пройдет под знаком минус, но снег пока повременит.

Тем не менее, зимние виды развлечений уже прочно прописались в планах горожан. Помимо катания на санках, лыжах и коньках, мороз открывает горизонты и для альтернативных забав.

15 лет назад, когда Александру Васильевичу было чуть больше пятидесяти, исследования показали: его биологический возраст равен семидесяти. Но вместо тихого пенсионного хобби он выбрал альтернативу куда динамичней. И теперь в свои 66 моложе молодого.

Александр Рабушко: «Стараемся купаться круглый год. Мы и сейчас с женой приехали из деревни, там речулка, мы берем ведерко и идем... Иногда подходят, рукой воду трогают, не подогрето ли».

Пока, в ожидании первой проруби, приходится за порцией оздоровления ходить с ведром на ближайший канал. Обливается пенсионер ежедневно ледяной водой.

И, судя по прогнозам синоптиков, ждать осталось недолго. Уже к выходным погода уйдет в минус.

На зимний сервис перешли кафе и рестораны. Клетчатые пледы – хит сезона. Теплый декор на осенней террасе согревает изнутри и снаружи. В прайсах на топовых местах «горячие кружки». Рейтинг мороженого опустился на нижние позиции.

А на катке на каждые 3 метра приходится по человеку. И желающих скользить навстречу зиме гораздо больше. За барьером плюс, а на льду устойчивые - 8.

Зима не за горами, и календарная, и климатическая. Так что, если вы все-таки рискнете искупаться в проруби, готовьте плавательные шапочки. А также к зиме санки, лыжи и коньки.