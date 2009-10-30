Прямой эфир

Чем жили Минск и минчане 30 октября

30 октября 2009 19:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ботанический сад уходит в зимний отпуск, но не прощается с посетителями.

 

Импровизированный брифинг в городской ратуше

Новоиспечённые депутаты Молодёжной палаты задавали вопросы председателю Мингорсовета Михаилу Матусевичу. Школьные избранники высказались за отмену продажи спиртного и табачных изделий ночью, за ускорение реконструкции исторических и культурных объектов. Ну, а девушек-депутатов особенно интересовало отношение к женщинам в политике. Молодые депутаты пришли на встречу с домашними заготовками.

Чем жили Минск и минчане 30 октября

Ботанический сад уходит в зимний отпуск

Сад закрывает сезон, но не прощается с посетителями. Сонные аллеи, поредевшая классика цветущего жанра, лебединое озеро – на вопрос «что такое осень» здесь отвечает природа. Флористическими шедеврами в этом году насладилось больше двухсот тысяч минчан. Пожелтевшим ботаническим площадкам объявляют санаторный режим, а вот богатые коллекции оранжереи и лимонариума останутся в свободном доступе.

Чем жили Минск и минчане 30 октября

Лежачий полицейский не справился с должностью и теперь работает на полставки

На этой проезжей части водитель дважды жмёт на тормоза: в знак вежливости пешеходам и из уважения к постовому-новичку. Но, то ли должность уж больно ответственная, то ли утомил круглосуточный рабочий график - как то быстро занемог асфальтовый новобранец. От конструкции – всего ничего. Так недолго и сойти на нет.

Чем жили Минск и минчане 30 октября

Партизанский проспект не устаёт ставить трудовые рекорды

Верно, но далеко не медленно дорожники-передовики реанимируют главную магистраль Заводского района. В новом облике уже две трети полотна. Бесконечные строительные рейды, тонны асфальта, вереницы спецтехники – проспект штурмуют, опережая сроки. Реформы проникают на метр в глубину и расширяют дорожный простор до 8 полос.

Чем жили Минск и минчане 30 октября

Этот день в истории столицы

В 1800 году был принят первый в истории Минска градостроительный план. Именно тогда на карте появилась главная городская улица – Захарьевская, ныне проспект Независимости.

116 лет исполняется со дня рождения архитектора Михаила Парусникова, автора проектов Октябрьской площади, здания КГБ, Национального банка, спорткомплекса «Динамо».

Ровно 55 лет назад началось строительство цирка.

Чем жили Минск и минчане 30 октября

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30 октября 2009 18:51

Витебской ветакадемии 85 лет

30 октября 2009 15:37

Забывчивость секретарши стоила компании Pepsi более одного миллиарда долларов

30 октября 2009 13:07

Выставка необычных художественных скульптур в Австралии