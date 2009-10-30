Чем жили Минск и минчане 30 октября

Ботанический сад уходит в зимний отпуск, но не прощается с посетителями.

Импровизированный брифинг в городской ратуше

Новоиспечённые депутаты Молодёжной палаты задавали вопросы председателю Мингорсовета Михаилу Матусевичу. Школьные избранники высказались за отмену продажи спиртного и табачных изделий ночью, за ускорение реконструкции исторических и культурных объектов. Ну, а девушек-депутатов особенно интересовало отношение к женщинам в политике. Молодые депутаты пришли на встречу с домашними заготовками.

Ботанический сад уходит в зимний отпуск

Сад закрывает сезон, но не прощается с посетителями. Сонные аллеи, поредевшая классика цветущего жанра, лебединое озеро – на вопрос «что такое осень» здесь отвечает природа. Флористическими шедеврами в этом году насладилось больше двухсот тысяч минчан. Пожелтевшим ботаническим площадкам объявляют санаторный режим, а вот богатые коллекции оранжереи и лимонариума останутся в свободном доступе.

Лежачий полицейский не справился с должностью и теперь работает на полставки

На этой проезжей части водитель дважды жмёт на тормоза: в знак вежливости пешеходам и из уважения к постовому-новичку. Но, то ли должность уж больно ответственная, то ли утомил круглосуточный рабочий график - как то быстро занемог асфальтовый новобранец. От конструкции – всего ничего. Так недолго и сойти на нет.

Партизанский проспект не устаёт ставить трудовые рекорды

Верно, но далеко не медленно дорожники-передовики реанимируют главную магистраль Заводского района. В новом облике уже две трети полотна. Бесконечные строительные рейды, тонны асфальта, вереницы спецтехники – проспект штурмуют, опережая сроки. Реформы проникают на метр в глубину и расширяют дорожный простор до 8 полос.

Этот день в истории столицы

В 1800 году был принят первый в истории Минска градостроительный план. Именно тогда на карте появилась главная городская улица – Захарьевская, ныне проспект Независимости.

116 лет исполняется со дня рождения архитектора Михаила Парусникова, автора проектов Октябрьской площади, здания КГБ, Национального банка, спорткомплекса «Динамо».

Ровно 55 лет назад началось строительство цирка.