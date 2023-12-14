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Акцию «Наши дети» откроет большой праздник в Беловежской пуще

14 декабря 2023 11:50
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В ожидании предновогоднего чуда. Уже завтра, 15 декабря, в Беларуси начнется традиционная акция «Наши дети». В 2023 году старт марафону добрых дел даст большой праздник в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцию «Наши дети» откроет большой праздник в Беловежской пуще-1

Приглашения в резиденцию Деда Мороза получили сотни ребят со всей республики. И пока дети с трепетом ждут свою новогоднюю сказку, взрослые заняты последними приготовлениями.

Акцию «Наши дети» откроет большой праздник в Беловежской пуще-4

Финальные штрихи зимнего марафона сегодня обсудил организационный комитет во главе с Игорем Петришенко. В этом году в программе десятки тематических дискотек, утренников, игр и квестов. Подарки получат более миллиона юных белорусов. Особое внимание детям из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам детских домов и интернатов. Поздравлять ребят будут представители власти, общественные организации и молодежь. Кроме того, в ходе марафона взрослые помогают решить насущные проблемы конкретных семей или учреждений: дарят бытовую и компьютерную технику, тренажеры и приборы для обучения, спорта и развития.

Акцию «Наши дети» откроет большой праздник в Беловежской пуще-7

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Все организационные вопросы мы сегодня в рамках организационного комитета заслушаем. Пока предварительно все идет по утвержденным планам. Те меры, которые нужно будет дополнительно принять, вопросы, связанные с безопасностью (и по линии МЧС, и по линии МВД), мы тоже дополнительно сегодня обсудим.

Акцию «Наши дети» откроет большой праздник в Беловежской пуще-10

Начиная с 26 декабря, от всей души поздравлять с зимними праздниками будут и пенсионеров. На карте марафона добра более 300 точек. Это территориальные центры социального обслуживания по всей стране. Не обойдут вниманием одиноких пожилых людей, ветеранов и юбиляров.

# Благотворительная акция # общество # Игорь Петришенко

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