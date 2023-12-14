Акцию «Наши дети» откроет большой праздник в Беловежской пуще

В ожидании предновогоднего чуда. Уже завтра, 15 декабря, в Беларуси начнется традиционная акция «Наши дети». В 2023 году старт марафону добрых дел даст большой праздник в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приглашения в резиденцию Деда Мороза получили сотни ребят со всей республики. И пока дети с трепетом ждут свою новогоднюю сказку, взрослые заняты последними приготовлениями.

Финальные штрихи зимнего марафона сегодня обсудил организационный комитет во главе с Игорем Петришенко. В этом году в программе десятки тематических дискотек, утренников, игр и квестов. Подарки получат более миллиона юных белорусов. Особое внимание детям из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанникам детских домов и интернатов. Поздравлять ребят будут представители власти, общественные организации и молодежь. Кроме того, в ходе марафона взрослые помогают решить насущные проблемы конкретных семей или учреждений: дарят бытовую и компьютерную технику, тренажеры и приборы для обучения, спорта и развития.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Все организационные вопросы мы сегодня в рамках организационного комитета заслушаем. Пока предварительно все идет по утвержденным планам. Те меры, которые нужно будет дополнительно принять, вопросы, связанные с безопасностью (и по линии МЧС, и по линии МВД), мы тоже дополнительно сегодня обсудим.