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Аграриям Минской области предстоит убрать около 67 тысяч гектаров кукурузы на силос

14 сентября 2023 13:08
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Новости Беларуси. Аграрии Минской области продолжают работать в полях, чтобы обеспечить регион продовольствием, а животных – кормом на зиму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основные задачи в эти дни – сев озимых и уборка овощных культур. Продолжается заготовка кукурузного силоса. Всего предстоит обработать около 67 тысяч гектаров. С круга собирают в среднем 84 центнера.

Почти 4 тысячи тонн зеленой массы уже заложили в траншеи. Бодрыми темпами идет работа и в Копыльском районе. В сутки силос убирают более чем с 300 гектаров. Собранный урожай утрамбовывают в траншеи, где он может храниться до двух лет. В некоторых хозяйствах уже завершили третий укос трав.

Аграриям Минской области предстоит убрать около 67 тысяч гектаров кукурузы на силос-1

Владимир Потоцкий, заместитель директора сельхозпредприятия «Старица-Агро»:
Помимо кукурузы на силос, у нас идет еще параллельно заготовка сенажа. Сенажа на данный момент заготовили 25 тысяч. Два комплекса работают на заготовке сенажа. Десять единиц отвозки. Кукуруза на силос – у нас тоже два комплекса белорусские и 10 единиц отвозки. Посеяно 2,4 тысячи гектар. Из них 1,7 тысячи гектар – кукуруза на силос, 700 гектар – кукуруза на зерно.

Параллельно в Минской области идет сев озимых. По рапсу весь объем работ уже выполнили. Сейчас внимание – зерновым культурам. В целом осенняя посевная пройдена более чем на 30 %.

# Сельское хозяйство # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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