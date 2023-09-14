Аграриям Минской области предстоит убрать около 67 тысяч гектаров кукурузы на силос

Новости Беларуси. Аграрии Минской области продолжают работать в полях, чтобы обеспечить регион продовольствием, а животных – кормом на зиму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основные задачи в эти дни – сев озимых и уборка овощных культур. Продолжается заготовка кукурузного силоса. Всего предстоит обработать около 67 тысяч гектаров. С круга собирают в среднем 84 центнера.

Почти 4 тысячи тонн зеленой массы уже заложили в траншеи. Бодрыми темпами идет работа и в Копыльском районе. В сутки силос убирают более чем с 300 гектаров. Собранный урожай утрамбовывают в траншеи, где он может храниться до двух лет. В некоторых хозяйствах уже завершили третий укос трав.