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Аграрии Минской области намолотили 411 тыс. тонн озимого рапса

12 августа 2026 14:09
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В центральном регионе намолочено 411 тысяч тонн озимого рапса – это на 100 тысяч тонн больше прошлогоднего результата. Средняя урожайность превысила 42 центнера с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Весь собранный объем оперативно отправляется на переработку. Специализированные предприятия области уже загружены на полную мощность. В лидерах – хозяйство «Рапс» под Минском. Здесь в закрома заложили пять тысяч тонн маслосемян. Для самого предприятия этот показатель стал абсолютным рекордом за всю его историю.

Знаковый рубеж! В Беларуси намолочено более 7,1 млн тонн зерна с учетом рапса.

При переработке рапса на предприятии получают масло для пищевой промышленности, а также производства комбикормов.

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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