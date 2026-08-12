В Беларуси планируют комплексно усовершенствовать Кодекс о браке и семье

В Палату представителей уже поступают соответствующие предложения. Все они направлены на укрепление института брака. Работа над документом предстоит тщательная, включая защиту прав детей и материальную поддержку неполных семей. Цель нововведений – создать нормы, которые будут эффективно действовать многие годы. Возможные корректировки законодательства сегодня, 12 августа, обсудили в Минске.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Палатой представителей регулярно проводятся семинары по тем или иным направлениям совершенствования нашего законодательства, на которых в том числе анализируется практика применения тех или иных законов. Не исключено, что мы вернемся к рассмотрению изменений в данный Кодекс, который принят был несколько лет назад. Там были точечные внесены изменения, но жизнь не стоит на месте, и в век цифровизации, конечно же, необходимо совершенствовать работу и в этом направлении.

В ходе дискуссии затронули и оптимизацию работы ЗАГСов. В стране планируют внедрить единую автоматизированную базу данных. Она позволит мгновенно обрабатывать информацию и надежно защитит сведения. Кроме того, продолжается перевод архивов в электронный формат. Это выведет госуслуги на качественно новый уровень.