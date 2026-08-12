Прямой эфир

В Польше массово закрываются больничные отделения

12 августа 2026 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польская система здравоохранения продолжает разваливаться. Об этом с тревогой сообщают местные СМИ. По их данным, в стране массово прекращают работу больничные отделения – причем разных направлений, от онкологического до терапевтического, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше массово закрываются больничные отделения-2

Национальный фонд здравоохранения уже получил около 40 заявок на их закрытие или перепрофилирование. Лидером в этом списке оказались акушерские отделения. Связано это с демографическим кризисом: в некоторых больницах принимают лишь одни роды в день. Многие клиники вынуждены отказаться от хирургических и офтальмологических отделений или от круглосуточного стационарного лечения в пользу однодневных процедур. Причина этого явления – чисто экономическая: нет денег. Кроме того, есть и возможность подзаработать: по новому закону больницы получат единовременную выплату в размере 50 % от стоимости закрытого отделения.

В Польше массово закрываются больничные отделения-4

Гжегож Сеньчевский, директор специализированной больницы в Пиле (Польша):
Мы стараемся получить выгоду от 50‑процентной системы. Нашей мотивацией была экономическая эффективность. Если бы мы оставили круглосуточную работу нашего офтальмологического отделения, то врач проводил бы там 99 %, если не 100 %, своего дежурного времени.

Все это напрямую сказывается на возможности поляков быстро получить медицинскую помощь. В случае экстренной ситуации людям теперь приходится часами искать больницу, где еще остались нужные специалисты и не закрыты профильные отделения.

# Польша

Другие новости рубрики

Все новости
В Минобразования подвели итоги вступительной кампании в Беларуси
12 августа 2026 10:45

В Минобразования подвели итоги вступительной кампании в Беларуси

Минчане стильные! Прогулялись по городу и посмотрели на модные образы
12 августа 2026 10:10

Минчане стильные! Прогулялись по городу и посмотрели на модные образы

Кто имеет право забрать домашнего питомца после развода? Узнали у адвоката
12 августа 2026 09:23

Кто имеет право забрать домашнего питомца после развода? Узнали у адвоката