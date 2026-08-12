В Польше массово закрываются больничные отделения

Польская система здравоохранения продолжает разваливаться. Об этом с тревогой сообщают местные СМИ. По их данным, в стране массово прекращают работу больничные отделения – причем разных направлений, от онкологического до терапевтического, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный фонд здравоохранения уже получил около 40 заявок на их закрытие или перепрофилирование. Лидером в этом списке оказались акушерские отделения. Связано это с демографическим кризисом: в некоторых больницах принимают лишь одни роды в день. Многие клиники вынуждены отказаться от хирургических и офтальмологических отделений или от круглосуточного стационарного лечения в пользу однодневных процедур. Причина этого явления – чисто экономическая: нет денег. Кроме того, есть и возможность подзаработать: по новому закону больницы получат единовременную выплату в размере 50 % от стоимости закрытого отделения.

Гжегож Сеньчевский, директор специализированной больницы в Пиле (Польша):

Мы стараемся получить выгоду от 50‑процентной системы. Нашей мотивацией была экономическая эффективность. Если бы мы оставили круглосуточную работу нашего офтальмологического отделения, то врач проводил бы там 99 %, если не 100 %, своего дежурного времени.

Все это напрямую сказывается на возможности поляков быстро получить медицинскую помощь. В случае экстренной ситуации людям теперь приходится часами искать больницу, где еще остались нужные специалисты и не закрыты профильные отделения.