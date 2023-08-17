Минздрав запретил завозить в Беларусь продукцию, содержащую мухоморы

Министерство здравоохранения Республики Беларуси сообщает о запрете на ввоз в нашу страну пищевой продукции, которая содержит мухоморы. Профильное ведомство также предупреждает население о недопустимости употребления в пищу ядовитых грибов.

Сообщается, что в интернете выявлены факты предложений по реализации в качестве пищевой добавки продукции, которая содержит ядовитые грибы. По этой причине Минздравом РБ от 16 августа текущего года принято постановление, которым предусмотрен запрет ввоза на белорусскую территорию, а также реализацию, хранение и транспортировку, использование пищевой продукции, содержащей мухоморы.