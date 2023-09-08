98% от всех новорождённых в Испании – дети приезжих

Новости Испании. Население Испании увеличивается за счет иностранцев. Местные жители все реже заводят детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно исследованию испанского информпортала, из общего числа новорожденных за 2022 год почти 98 % – дети приезжих.

Численность иммигрантов в настоящее время превысила шесть миллионов. Чаще всего для жизни гости выбирают Каталонию и Мадрид. Там же зафиксирован наибольший прирост населения. Обеспечивают его как жители ЕС – немцы, румыны и итальянцы, так и представители других стран. В частности, Марокко, Колумбии и Британии.