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98% от всех новорождённых в Испании – дети приезжих

08 сентября 2023 08:35
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Новости Испании. Население Испании увеличивается за счет иностранцев. Местные жители все реже заводят детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно исследованию испанского информпортала, из общего числа новорожденных за 2022 год почти 98 % – дети приезжих.

98% от всех новорождённых в Испании – дети приезжих-1

Численность иммигрантов в настоящее время превысила шесть миллионов. Чаще всего для жизни гости выбирают Каталонию и Мадрид. Там же зафиксирован наибольший прирост населения. Обеспечивают его как жители ЕС – немцы, румыны и итальянцы, так и представители других стран. В частности, Марокко, Колумбии и Британии.

# Международная политика # общество # Новости Испании # Фотофакт

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