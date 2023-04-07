86 млн рублей выделили на капремонт жилья в Минской области в 2023-м

Новости Беларуси. Около 300 тысяч квадратных метров жилья капитально отремонтируют в Минской области. На эти цели выделено 86 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Работы ведутся во всех районах. Только в Слуцком капремонт проведут на пяти объектах. Это порядка 27 тысяч квадратов. Один из домов находится на территории агрогородка Греск. Традиционно ремонтируют кровлю, фасад, оконные рамы и входную группу дверей. При необходимости заменят инженерную систему и теплооборудование.

Антонина Безына, главный инженер ГП «Служба заказчика ЖКУ Слуцкого района»:

В связи с тем, что в 2023 году Слуцк – культурная столица республики, планируется провести работы по благоустройству города. То есть планируется провести работы по озеленению, посадке деревьев, кустарников. Также будет проводиться текущий ремонт придомовой территории. В агрогородке Гацук будет проводиться устройство тротуаров и подходов к подъездам.