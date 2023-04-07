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86 млн рублей выделили на капремонт жилья в Минской области в 2023-м

07 апреля 2023 13:46
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Новости Беларуси. Около 300 тысяч квадратных метров жилья капитально отремонтируют в Минской области. На эти цели выделено 86 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

86 млн рублей выделили на капремонт жилья в Минской области в 2023-м-1

Работы ведутся во всех районах. Только в Слуцком капремонт проведут на пяти объектах. Это порядка 27 тысяч квадратов. Один из домов находится на территории агрогородка Греск. Традиционно ремонтируют кровлю, фасад, оконные рамы и входную группу дверей. При необходимости заменят инженерную систему и теплооборудование.

86 млн рублей выделили на капремонт жилья в Минской области в 2023-м-4

Антонина Безына, главный инженер ГП «Служба заказчика ЖКУ Слуцкого района»:
В связи с тем, что в 2023 году Слуцк – культурная столица республики, планируется провести работы по благоустройству города. То есть планируется провести работы по озеленению, посадке деревьев, кустарников. Также будет проводиться текущий ремонт придомовой территории. В агрогородке Гацук будет проводиться устройство тротуаров и подходов к подъездам.

86 млн рублей выделили на капремонт жилья в Минской области в 2023-м-7

Проведут работы и по ремонту улично-дорожной сети. Асфальт уложат на участках 14-ти улиц, в том числе Пионерской, Ленина, Молодежной и Чехова.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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