8 Марта в Минске: улицы, носящие женские имена, и поздравления столичных мужчин

Весна – и дышится легче. Улицы Минска наполняет аромат тюльпанов и мимоз, а главным украшением города становятся девушки. Какие улицы в Минске носят женские имена, известные и неизвестные, ищем на карте вместе с прохожими.

Минчане:

Леси Украинки знаю, Клары Цеткин, Розы Люксембург.

Марьинская, Надеждинская.

Веры Хоружей.

Есть еще у нас такой городской поселок в Минской области Марьина Горка.

Имена известных женщин-политиков Розы Люксембург и автора праздника 8 Марта Клары Цеткин носят улицы, парки, площади во многих городах России, Украины, Германии. И для нас это не редкость.

А вот встретить обычные женские имена в названиях улиц Минска очень сложно. Мы заглянули на улицу со светлым названием Надеждинская в Ленинском районе. Возможно, Надежд здесь живет немного, но все же достоверных версий, почему именно так названа улица, вы не найдете, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В дореволюционные времена в губернском Минске названия улицам давали просто так. И мужские, и женские имена или названия городов тогда были в ходу.

Есть и улица Марьевская в Партизанском районе. Ее прекрасное имя – также дань старого Минска и не связано с конкретным человеком. Находится она в центре недалеко от известного минчанам кинотеатра «Мир» и славится своей баней.

Для милых дам мужчины приготовили несколько сюрпризов и искренних поздравлений.

Минчане:

Весною праздник есть чудесный. Он не исчезнет никогда. В тот день мужчина, сын небесный, ребро отдал на добрые дела.

Разрешите поздравить вас с этим прекрасным праздником – 8 Марта. Мы, мужчины, всех вас очень любим, очень вами дорожим. Без вас наша жизнь была бы скучной и неинтересной. Спасибо вам за все.

Желаю всем женщинам в этот день цвести и оживать как природа.

Что ж, награжден он был по-царски, на землю ведь сошла она, как будто в дивной чудной сказке, любовь и доброту даря.

Счастья, здоровья, благополучия и, конечно, взаимной, страстной нескончаемой любви.

Всех наших мам, бабушек и девушек любимых с этим прекрасным праздником весны и красоты.

Прошли года, столетия. Все едино. Но не забудем никогда тот день, когда чудной горшок из глины ребро отдал на добрые дела.

В Беларуси девушки самые лучшие. В частности в Минске. Желаю такими же и оставаться. Такими же прекрасными, вдохновлять нас на новые подвиги и держать марку ко всем.