7 апреля – католическая Великая пятница. Почему для верующих это день поста и скорби?

Новости Беларуси. У католиков – Великая пятница. Для верующих это день поста и скорби, в который вспоминают о распятии и смерти Иисуса Христа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. У католиков – Великая пятница. Для верующих это день поста и скорби, в который вспоминают о распятии и смерти Иисуса Христа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Страстная пятница предшествует празднику Пасхи. Его отметят уже в это воскресенье, 9 апреля. А 8 апреля в католических храмах начнут освящать блюда – крашеные яйца и куличи. По традиции в костелах пройдут праздничные богослужения. Будут разжигать специальный огонь как символ света и надежды. Прихожане храм посещают целыми семьями.
Ксендз Сергей Доброгост, настоятель костела Святой Анны:
Во всех костелах проходят богослужения, мессы, которые напоминают нам о Тайной вечере, которую Иисус провел со своими апостолами, с учениками. И в этот день мы верим, что была проведена первая месса, первая служба. Люди приходят в костел, чтобы освятить яйца покрашенные, булки испеченные. Декорации специальные к Пасхе подготовлены. В первую очередь это гробница Иисуса Христа символическая, которая напоминает нам о том, что Иисус умер и был погребен в гробнице. Еще одна декорация – темница Христа.
Костел Святой Анны в Дзержинске сейчас на реставрации. Несмотря на ремонтные работы, в храме пройдут пасхальные богослужения, как и во всех костелах Минской области.