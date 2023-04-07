Валерия Цепкало приговорили к 17 годам колонии

Новости Беларуси. 17 лет колонии. В Минском областном суде огласили приговор Валерию Цепкало. Помимо основного наказания назначено и дополнительное: фигуранта лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самого обвиняемого на вынесении приговора не было. Еще в конце июля 2020-го он скрылся в Польше, а сейчас находится в международном розыске.

Напомним, Цепкало проходит по 12 уголовным статьям. Ему вменяется ряд финансовых махинаций. В том числе взятки в крупном размере. Также следствием доказана его приверженность к экстремистским организациям, которые проводят антибелорусскую политику.

Александр Король, старший прокурор отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси:

Цепкало, занимая должность директора администрации Парка высоких технологий, незаконно использовал свои служебные полномочия и расходовал денежные средства государственного учреждения в личных целях. Судом удовлетворены исковые требования Генпрокуратуры, заявленные в интересах Парка высоких технологий, и взыскано с Цепкало более 20 тысяч белорусских рублей. Кроме того, установлено, что Цепкало систематически получал взятки в особо крупном размере.

Наказание предусматривает содержание Цепкало в колонии строго режима. Суд постановил, что он должен возместить государству более 20 тысяч белорусских рублей, которые получил незаконным путем. Кроме того, фигуранта лишили государственной и профсоюзной наград.