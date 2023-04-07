15 районов Минской области приступили к яровому севу

Новости Беларуси. Более половины районов Минской области вышли в поле. Яровой сев составит около 540 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В числе тех, кто включился в работу, и аграрии Стародорожского района. Яровой клин здесь составляет более 3 тысяч гектаров. 5 % от намеченного уже позади. Помимо посевной, аграрии заняты подкормкой озимых культур, вносят азотные удобрения.
Юлия Новикова, главный специалист сектора растениеводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Стародорожского райисполкома:
Озимый зерновой клин составляет 12 тысяч гектаров, из них 10 555 гектаров посеяно на зерно. Сегодня ведется подкормка озимых и зерновых культур на зерно и на зеленый корм азотными удобрениями. Кроме того, под урожай 2023 года посеяно 2 тысячи гектаров озимого рапса на зерно.
Вся техника к посевной была готова заранее. Остались зерноуборочные комбайны. Параллельно в хозяйствах ведут закупку машин. В 2023 году парк Стародорожского района пополнят 46 новенькими единицами техники.