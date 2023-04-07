15 районов Минской области приступили к яровому севу

Новости Беларуси. Более половины районов Минской области вышли в поле. Яровой сев составит около 540 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В числе тех, кто включился в работу, и аграрии Стародорожского района. Яровой клин здесь составляет более 3 тысяч гектаров. 5 % от намеченного уже позади. Помимо посевной, аграрии заняты подкормкой озимых культур, вносят азотные удобрения.