«61 выпускник получил золотую медаль». В Минском районе наградили лучших школьников – эмоции ребят

Новости Беларуси. Под алым парусом мечты. Бал выпускников собрал лучших школьников Минского района. Праздник прошел в Колодищах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для выпускников подготовили большую концертную программу. Самых одаренных и талантливых наградили грамотами в четырех номинациях. За высокие достижения в творчестве, спорте, учебной деятельности. В 2023 году только в Минском районе школу окончили 69 золотых и серебряных медалистов. Также на сцене победители в номинации «Выпускник года-2023». Поздравления в адрес лучших учеников прозвучали от педагогов и родителей.

Варвара Политаева, выпускница Прилукской средней школы: Очень долго ждали этого события. Хочется сказать, что много радости, счастья. Среди наших выпускников Минского района есть люди, которыми гордится наша страна. Хочется, чтобы их становилось все больше и больше.

Елизавета Жулевич, выпускница Боровлянской гимназии: Для меня большая гордость получить золотую медаль, врученную такими уважаемыми людьми. Меня пришла поддержать моя любимая мама. Она тоже очень счастлива, я счастлива.

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:

Минский район в этом году выпускает 942 11-классника. У нас 61 выпускник получил золотую медаль и 8 – серебряную. Это наш золотой фонд, как мы говорим.

В 2023 году в Минской области со школой навсегда прощаются около 7,5 тысячи человек. Уже завтра, 10 июня, во всех учреждениях образования региона пройдут выпускные вечера.