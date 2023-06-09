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«61 выпускник получил золотую медаль». В Минском районе наградили лучших школьников – эмоции ребят

09 июня 2023 19:37
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Новости Беларуси. Под алым парусом мечты. Бал выпускников собрал лучших школьников Минского района. Праздник прошел в Колодищах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«61 выпускник получил золотую медаль». В Минском районе наградили лучших школьников – эмоции ребят-1

Для выпускников подготовили большую концертную программу. Самых одаренных и талантливых наградили грамотами в четырех номинациях. За высокие достижения в творчестве, спорте, учебной деятельности. В 2023 году только в Минском районе школу окончили 69 золотых и серебряных медалистов. Также на сцене победители в номинации «Выпускник года-2023». Поздравления в адрес лучших учеников прозвучали от педагогов и родителей.

«61 выпускник получил золотую медаль». В Минском районе наградили лучших школьников – эмоции ребят-4

Варвара Политаева, выпускница Прилукской средней школы:
Очень долго ждали этого события. Хочется сказать, что много радости, счастья. Среди наших выпускников Минского района есть люди, которыми гордится наша страна. Хочется, чтобы их становилось все больше и больше.

«61 выпускник получил золотую медаль». В Минском районе наградили лучших школьников – эмоции ребят-7

Елизавета Жулевич, выпускница Боровлянской гимназии:
Для меня большая гордость получить золотую медаль, врученную такими уважаемыми людьми. Меня пришла поддержать моя любимая мама. Она тоже очень счастлива, я счастлива.

«61 выпускник получил золотую медаль». В Минском районе наградили лучших школьников – эмоции ребят-10

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:
Минский район в этом году выпускает 942 11-классника. У нас 61 выпускник получил золотую медаль и 8 – серебряную. Это наш золотой фонд, как мы говорим.

В 2023 году в Минской области со школой навсегда прощаются около 7,5 тысячи человек. Уже завтра, 10 июня, во всех учреждениях образования региона пройдут выпускные вечера.

# Государственная политика в области образования # общество # Людмила Лукша # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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