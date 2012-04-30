30 апреля в Беларуси ожидается до 30 градусов тепла

Новости Беларуси. 30-градусную жару белорусам обещают сегодня синоптики. Не по-весеннему горячую погоду принес к нам антициклон с Украины. Чтобы легче переносить жару, медики рекомендуют не находится долгое время на улице, отказаться от сладких напитков, носить головной убор и светлую одежду.

Аномальная жара спадет уже завтра. К нам придет холодный атмосферный фронт с Латвии. Ожидается неустойчивая и ветреная погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. А температура воздуха днем будет не выше 20 градусов, ночью до плюс 15, и лишь на юге страны по-прежнему будет очень тепло – до 26 выше нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.