23 июня — Международный олимпийский день

Сегодня он отмечается уже в сорок второй раз.

Дата 23 июня выбрана не случайно. В этот день в 1894 году в Париже на международном конгрессе по проблемам физического воспитания с участием представителей 12-ти стран свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Он рассказал собравшимся о разработанных им организационных основах Олимпийских игр.

И именно в этот день был создан Международный олимпийский комитет, первым главой которого стал Пьер де Кубертен. Тогда же было решено провести в 1896 году в Греции первую Олимпиаду современности.