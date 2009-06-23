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23 июня — Международный олимпийский день

23 июня 2009 10:34
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Сегодня он отмечается уже в сорок второй раз.

Дата 23 июня выбрана не случайно. В этот день в 1894 году в Париже на международном конгрессе по проблемам физического воспитания с  участием представителей 12-ти стран свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Он рассказал собравшимся о разработанных им организационных основах Олимпийских игр.

И именно в этот день был создан Международный олимпийский комитет, первым главой которого стал Пьер де Кубертен. Тогда же было решено провести в 1896 году в Греции первую Олимпиаду современности.

# общество

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