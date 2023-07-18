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Под замком даже зубная паста. В США нашли новый способ борьбы с мародёрами

18 июля 2023 19:06
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Новости США. В США нашли новый способ борьбы с мародерами. В магазинах Сан-Франциско морозилки защищают цепи, а остальные товары – пластиковые экраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под замком даже зубная паста. В США нашли новый способ борьбы с мародёрами-1

Под замком даже зубная паста и салфетки. Так владельцы пытаются защититься от краж, число которых растет. Наглость для злоумышленников – точно второе счастье. Порой воры приходят по 20 раз за день. Эксперты связывают возросший уровень преступности в Штатах с числом мигрантов. Кроме того, в стране стало больше граждан, находящихся за чертой бедности. Не в силах купить подорожавшие товары, люди решают их воровать.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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