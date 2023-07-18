Под замком даже зубная паста. В США нашли новый способ борьбы с мародёрами

Под замком даже зубная паста и салфетки. Так владельцы пытаются защититься от краж, число которых растет. Наглость для злоумышленников – точно второе счастье. Порой воры приходят по 20 раз за день. Эксперты связывают возросший уровень преступности в Штатах с числом мигрантов. Кроме того, в стране стало больше граждан, находящихся за чертой бедности. Не в силах купить подорожавшие товары, люди решают их воровать.