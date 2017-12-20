100 лет существования самой элитной госструктуры: Президент поздравил сотрудников КГБ с профессиональным праздником

Новости Беларуси. День сотрудника органов госбезопаности отмечают 20 декабря в Беларуси. С профессиональным праздником руководство, личный состав и ветеранов службы поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Убежден, что нынешнее поколение сотрудников достойно выполняет свой долг, обеспечивая надежную защиту белорусского государства. Залог успеха – профессионализм и зрелость кадров, высокий интеллектуальный и технический потенциал органов государственной безопасности», – отметил глава государства.

В 2017 году профессиональный праздник сотрудников КГБ совпал со 100-летним юбилеем создания этой службы. С первых дней она защищала суверенитет и территориальную целостность государства. Сегодня перед коллективом самой элитной спецструктуры стоят новые задачи: борьба с терроризмом, коррупцией, пресечение незаконной торговли оружием. Параллельно сотрудники ведомства вовлечены в решение задач экономического сектора.